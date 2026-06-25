Zdrojové kódy české hry Operace Flashpoint jsou zveřejněny pod licencí GNU GPL 3

Společnost Bohemia Interactive uvolnila zdrojové kódy ke hře Operace Flashpoint: Cold War Crisis v rámci 25. výročí jejího původního vydání. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu pod licencí GNU GPL 3, ale ne pod známým názvem, ke kterému tvůrci už nemají práva.
Nyní je hra k dispozici pod jménem Arma: Cold War Assault a chystá se její modernizovaná verze. Demo už je ke stažení na Steamu. Jde o modernizovanou verzi Operace Flashpoint, která běží na různých platformách, včetně Linuxu.
Pod svobodnou licencí GNU GPL 3 jsou k dispozici jen samotné zdrojové kódy hry a jejího enginu. Názvy ARMA a Operation Flashpoint uvolněny nebyly a jsou stále chráněny ochrannými známkami. Případné upravené verze tedy musejí nést jiný název. Stejně tak data pro hru jsou distribuovaná zvlášť pod licencí APL-SA.
(Zdroj: Lupa.cz)