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Zdrojové kódy české hry Operace Flashpoint jsou zveřejněny pod licencí GNU GPL 3

Petr Krčmář
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Operace Flashpoint Autor: Bohemia Interactive
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Společnost Bohemia Interactive uvolnila zdrojové kódy ke hře Operace Flashpoint: Cold War Crisis v rámci 25. výročí jejího původního vydání. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu pod licencí GNU GPL 3, ale ne pod známým názvem, ke kterému tvůrci už nemají práva.

Nyní je hra k dispozici pod jménem Arma: Cold War Assault a chystá se její modernizovaná verze. Demo už je ke stažení na Steamu. Jde o modernizovanou verzi Operace Flashpoint, která běží na různých platformách, včetně Linuxu.

Pod svobodnou licencí GNU GPL 3 jsou k dispozici jen samotné zdrojové kódy hry a jejího enginu. Názvy ARMA a Operation Flashpoint uvolněny nebyly a jsou stále chráněny ochrannými známkami. Případné upravené verze tedy musejí nést jiný název. Stejně tak data pro hru jsou distribuovaná zvlášť pod licencí APL-SA.

(Zdroj: Lupa.cz)

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Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.