Microsoft na GitHubu zveřejnil zdrojové kódy MS DOS 1.25 a 2.0 pod MIT licencí. V prohlášení se píše, že jde pouze o historii a nové pull requesty budou ignorovány.

36 years after its launch, MS-DOS v1.25 (and v2.0) source code is released by @Microsoft on to #GitHub. https://t.co/EXLYsJRnLu #opensource