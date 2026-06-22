Zemřel Bobby Prince, tvůrce hudby pro Wolfenstein 3D, Doom a Duke Nukem

Skladatel a zvukový designér Robert Caskin Prince III, známější pod jménem Bobby Prince, zemřel 16. června ve věku 81 let. Zprávu přinesl nekrolog zveřejněný na webu Legacy, ve kterém se píše:
Lidé, kteří byli Bobbymu nejblíže, ho znali nejen díky jeho mimořádným úspěchům, ale také díky jeho laskavosti, smyslu pro humor, skromnosti, velkorysosti, kreativitě a hluboké lásce k rodině. Informaci potvrdila také společnost id Software.
Prince vytvořil zvukové efekty a hudbu pro desítky klasických počítačových her, mezi nimiž nechybí Doom, Doom 2, Wolfenstein 3D, Duke Nukem II a Duke Nukem 3D a další. Jeho práce se objevuje v celé řadě her, které v 90. letech vydaly společnosti id Software, Apogee a 3D Realms. Mezi méně známé příklady patří hry Blake Stone, Bio Menace a některé epizody plošinovek Commander Keen.
Zejména jeho hudba k hře Doom patří dodnes k nejslavnějším herním soundtrackům v historii a byla zařazena do Národního registru nahrávek Knihovny Kongresu USA.
Vzpomíná na něj například zakladatel společnosti id Software, Tom Hall, který napsal:
Skutečná legenda. A tak milý člověk, skvělý hudebník, úžasný, veselý člověk – mám na něj samé šťastné vzpomínky. Je to velká ztráta pro celý svět.
(Upozornil Filip Faltejsek.)