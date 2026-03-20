Zemřel Chuck Norris, hvězda akčních filmů a internetových memů

Ve věku 86 let dnes zemřel Chuck Norris, mistr bojových umění a herec známý především díky hlavní roli v seriálu Walker, Texas Ranger. Zanechal po sobě manželku Genu O’Kelleyovou, pět dětí a třináct vnoučat.
Stal se také šampionem v karate a zakladatelem několika škol bojových umění. V průběhu své kariéry se objevil v řadě akčních filmů z 70. a 80. let, kde posílil svůj obraz tvrdého hrdiny se silnou fyzickou přítomností. Ve veřejném prostoru byl známý i svým konzervativním názorem a charitativní činností.
Zůstane navždy zapsán i v internetové kultuře. Často byl terčem memů, které přeháněly a oslavovaly jeho nadlidské schopnosti. Mnohé byly i z našeho oboru:
- Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.
- Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší.
- Když si chce Chuck Norris nainstalovat Windows, Microsoft musí potvrdit, že souhlasí s jeho podmínkami.
- Chuck Norris dokáže naučit počítače emocím. Především strachu.
- Chuck Norris umí očima přečíst QR kód.
Nakonec jeden tématický: Chuck Norris dnes zemřel. Ale už volal svému kamarádovi, že je v pořádku.
Děkujeme a nezapomeneme!
(Upozornil Rohgir.)