Zemřel Chuck Norris, hvězda akčních filmů a internetových memů

Petr Krčmář
Dnes
Chuck Norris Autor: Markus Wissmann / Shutterstock.com

Ve věku 86 let dnes zemřel Chuck Norris, mistr bojových umění a herec známý především díky hlavní roli v seriálu Walker, Texas Ranger. Zanechal po sobě manželku Genu O’Kelleyovou, pět dětí a třináct vnoučat.

Stal se také šampionem v karate a zakladatelem několika škol bojových umění. V průběhu své kariéry se objevil v řadě akčních filmů z 70. a 80. let, kde posílil svůj obraz tvrdého hrdiny se silnou fyzickou přítomností. Ve veřejném prostoru byl známý i svým konzervativním názorem a charitativní činností.

Zůstane navždy zapsán i v internetové kultuře. Často byl terčem memů, které přeháněly a oslavovaly jeho nadlidské schopnosti. Mnohé byly i z našeho oboru:

  • Chuck Norris vyčerpal všechna data neomezeného tarifu.
  • Chuck Norris vás dokáže uškrtit bezdrátovou myší.
  • Když si chce Chuck Norris nainstalovat Windows, Microsoft musí potvrdit, že souhlasí s jeho podmínkami.
  • Chuck Norris dokáže naučit počítače emocím. Především strachu.
  • Chuck Norris umí očima přečíst QR kód.

Nakonec jeden tématický: Chuck Norris dnes zemřel. Ale už volal svému kamarádovi, že je v pořádku.

Děkujeme a nezapomeneme!

(Upozornil Rohgir.)

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



