Zemřel Dan Kaminsky, známému bezpečnostními odborníkovi bylo 42 let

Ve věku 42 let zemřel bezpečnostní odborník Dan Kaminsky. Známý byl především díky svým přednáškám na bezpečnostních konferencích, kde například odhalil vážnou zranitelnost systémů DNS a jejich náchylnost na otrávení keše či rootkit ukrytý na hudebních CD společnosti Sony BMG.

Pracoval pro velké společnosti jako Cisco, Avaya a IOActive, založil svou vlastní firmu White Ops. Byl velmi aktivní v komunitě, vystupoval na konferencích jako Black Hat či DEFCON. Organizace ICANN ho v roce 2010 vybrala jako jednoho z důvěryhodných lidí pro správu kořenového klíče k DNSSEC.

I guess theres no hiding it now. We lost @dakami yesterday. One of the brightest lights in infosec and probably the kindest soul I knew. The vacuum he leaves behind is impossible to measure. Please keep speculation to yourself and be respectful of his family and friends.