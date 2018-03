 »   »  Zemřel geniální fyzik Stephen Hawking

ByCzech

Dnes ve věku 76 let v Cambridge zemřel jeden největších teoretických fyziků současnosti Stephen Hawking, který se kromě důležitých objevů zasloužil také o přiblížení fyziky laické veřejnosti. V jednadvaceti letech mu byla diagnostikována ALS s prognózou přežití na další 2 až 3 roky. I přes tento lékařský závěr s námi geniální fyzik žil dalších 55 let a splnil tak svůj vlastní výrok, když říkal: Smrti se nebojím, ale umřít nespěchám. Mám toho ještě tolik, co chci nejdříve udělat.

Je tak jediným člověkem, který s touto chorobou přežil tak dlouho. I díky této houževnatosti mohl přispět na vědeckém poli tolika věcmi. Od roku 1985, kdy přišel kvůli zápalu plic a následné tracheotomii o hlas, používal ke komunikaci počítačový hlasový syntezátor připevněný k jeho invalidnímu vozíku. Ještě před necelými dvěma týdny byl zveřejněn rozhovor s tímto géniem, kde vysvětloval, co bylo před Velkým třeskem.

Zdroje: ČeskéNoviny, StoPlusJednička