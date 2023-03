Zemřel Godron Moore, zakladatel Intelu a autor zákona o růstu výpočetního výkonu obvodů

Ve věku 94 let zemřel v pátek Gordon Moore, zakladatel společnosti Intel a tvůrce známého zákona růstu výpočetního výkonu obvodů v elektronice. Ten už v roce 1965 předpověděl, že počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba každých 18 měsíců zdvojnásobí . Později byl odhad upraven na zdvojnásobení každé dva roky, ale toto pravidlo zůstalo platné po mnoho desetiletí.

Moore a jeho dlouholetý kolega Robert Noyce založili společnost Intel v červenci 1968. Moore zpočátku působil jako výkonný viceprezident až do roku 1975, kdy se stal prezidentem. V roce 1979 byl Moore jmenován předsedou představenstva a výkonným ředitelem, tuto funkci zastával až do roku 1987, kdy se vzdal funkce výkonného ředitele a nadále zůstal předsedou. V roce 1997 se Moore stal emeritním předsedou a v roce 2006 odstoupil z funkce.

Během svého života se Moore věnoval také filantropii, zejména ochraně životního prostředí, vědě a zlepšování péče o pacienty. Spolu se svou manželkou založil Nadaci Gordona a Betty Mooreových, která od svého založení v roce 2000 věnovala na dobročinné účely více než 5,1 miliardy dolarů. Jeho celkový majetek byl časopisem Forbes odhadnut na 7,2 miliardy dolarů.

Today, we lost a visionary.



Gordon Moore, thank you for everything. pic.twitter.com/bAiBAtmd9K