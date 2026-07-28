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Zemřel Ondrej Mikle, matfyzák, zastánce svobod a autor článků na Root.cz

Petr Krčmář
Včera
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Ondrej Mikle Autor: Ondřej Hošt, Internet Info
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Organizace Iuridicum Remedium oznámila, že zemřel Ondrej Mikle. V internetové komunitě byl známým bezpečnostním expertem, který se zabýval kryptografickými algoritmy, hardwarovou bezpečností, síťovými prvky a internetovými svobodami. Znali jsme se mnoho let, o těchto svých tématech také psal články pro Root.cz.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a pracoval mimo jiné nějaký čas jako programátor pro výzkum a vývoj v Laboratořích CZ.NIC, kde se věnoval především projektům spojeným s PKI, bezpečnostními technologiemi SSL/TLS a DNSSEC. Později se zabýval bezpečností hardwarové kryptopeněženky.

Ve volném čase se zabýval ochranou soukromí, přednáškové činnosti a sledování rádiového provozu. Kromě toho pomáhal s českou legislativou a šířením povědomí o soukromí a svobodách nejen na internetu.

(Upozornil Honza Šípek.)

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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