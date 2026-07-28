Zemřel Ondrej Mikle, matfyzák, zastánce svobod a autor článků na Root.cz

Organizace Iuridicum Remedium oznámila, že zemřel Ondrej Mikle. V internetové komunitě byl známým bezpečnostním expertem, který se zabýval kryptografickými algoritmy, hardwarovou bezpečností, síťovými prvky a internetovými svobodami. Znali jsme se mnoho let, o těchto svých tématech také psal články pro Root.cz.
Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a pracoval mimo jiné nějaký čas jako programátor pro výzkum a vývoj v Laboratořích CZ.NIC, kde se věnoval především projektům spojeným s PKI, bezpečnostními technologiemi SSL/TLS a DNSSEC. Později se zabýval bezpečností hardwarové kryptopeněženky.
Ve volném čase se zabýval ochranou soukromí, přednáškové činnosti a sledování rádiového provozu. Kromě toho pomáhal s českou legislativou a šířením povědomí o soukromí a svobodách nejen na internetu.
(Upozornil Honza Šípek.)