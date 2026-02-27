Zemřel Rob Grant, spisovatel a spolutvůrce seriálu Červený trpaslík

V sedmdesáti letech zemřel Rob Grant, jeden z tvůrců kultovního sci-fi sitcomu Červený trpaslík (Red Dwarf). Společně s Dougem Naylorem stáli za britským komediálním seriálem, který byl vysílán na BBC Two v letech 1988 až 1999 a později byl obnoven kanálem Dave v letech 2009 až 2020.
Grantovu smrt oznámila jeho rodina, která v prohlášení pro fanouškovský web Ganymede & Titan uvedla:
S velkým smutkem musíme oznámit, že Rob Grant, spolutvůrce Červeného trpaslíka, včera odpoledne (ve středu 25. února 2026) náhle zemřel. Je to velká ztráta pro jeho rodinu, přátele a fanoušky komedie po celém světě.
Rob zahájil svou kariéru v rozhlasových pořadech, včetně Son Of Cliche na BBC, a také v televizních pořadech, jako jsou Spitting Image a The 10 Percenters. Nejznámější je však díky oblíbenému televiznímu seriálu. Jen několik málo dní před svou smrtí oznámil, že jedná o obnovení seriálu s úplně novým obsazením.
Červený trpaslík je komediální televizní seriál o jediném přeživším na opuštěné těžební lodi, který po milionech let cestuje vesmírem a prožívá absurdní, komicky černé a situační příhody plné slovních hříček a parodií sci‑fi žánru. Společníky jsou mu hologram jeho neschopného kolegy, evolucí proměněný kocour a později android.
Rob Grant byl také úspěšným spisovatelem satirických sci-fi románů Kolonie, Špeky či Neschopnost. Poslední jmenovaná se odehrává v budoucnosti, kde nikdo nesmí být v práci diskriminován kvůli rase, pohlaví, náboženství ani vlastní neschopnosti.