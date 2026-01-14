Root.cz  »  Humor  »  Zemřel Scott Adams, tvůrce komiksu Dilbert o absurditě korporátního prostředí

Zemřel Scott Adams, tvůrce komiksu Dilbert o absurditě korporátního prostředí

Petr Krčmář
Dnes
Dilbert Autor: Scott Adams, Dilbert.com

V úterý 13. ledna zemřel Scott Adams, který více než tři desetiletí bavil obyvatele kancelářských kójí komiksem Dilbert, v němž se sžíravým humorem vysmíval absurditě firemního života. Komiksy kreslil už od útlého věku a po studiu managementu a ekonomie pracoval sedmnáct let v různých korporátních prostředích.

V roce 1989 přišel s komiksem Dilbert, který satiricky nahlížel na firemní kulturu. Inspirací Adamsovi byly nekonečné porady a konflikty mezi manažery a inženýry.  Komiks si v 90. letech rychle získal popularitu a do roku 1994 byl publikován ve více než čtyřech stovkách novinových titulů. V Česku jsme se s komiksem Dilbert mohli potkat v Mladé frontě Dnes. Některé komiksy také vyšly v češtině knižně.

Bylo mu 68 let a trpěl agresivní formou rakovinou prostaty, která rychle postupovala do kostí. V několika posledních týdnech věnoval čas vyřízení důležitých osobních záležitostí a byl se svou rodinou.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

