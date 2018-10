 »   »  Zemřel spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen

David Ježek

Ve věku 65 let zemřel na komplikace v léčbě non-Hodgkinova lymfomu spoluzakladatel Microsoftu a pozdější filantrop Paul Allen. Právě on stál za skokovým vzestupem Microsoftu v důsledku získání systému QDOS pro zakázku na IBM PC. Z Microsoftu odešel počátkem 80. let po první diagnóze rakoviny, se kterou nakonec dozápasil o více než 35 let později. Za svůj život dal miliardy dolarů na výzkum v mnoha oblastech, od vesmíru, přes léčbu Eboly, záchranu uměleckých děl, vzdělávání a mnoho dalších oblastí. Přečtěte si i vzpomínku Billa Gatese.