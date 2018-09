 »   »  Zemřel tvůrce TempleOS, bylo mu 48 let

Terrence Andrew Davis, tvůrce operačního systému TempleOS zemřel ve věku 48 let. Davis trpěl schizofrenií, což mělo značný dopad na jeho soukromý i online život. Dle jeho tvrzení vytvořil TempleOS po rozhovoru s Bohem a od něj získal instrukce jak ho naprogramovat.

Jako jediný autor TempleOS věnoval jeho vývoji posledních 12 let svého života a jeho vývoj průběžně dokumentoval záznamy na YouTube. Recenzi tohoto zajímavého kousku software si můžete přečíst na codersnotes.com, samotný systém stáhnout na TempleOS.org a stáhnout zdrojáky z GitHubu.

Terry Davis, the creator of #TempleOS has passed away. Terry suffered from mental illness but had some really novel programming ideas. In his honor, here's a constructive look at the OS he created https://t.co/TF0gaPOu8t #RIPTerryDavis