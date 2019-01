ZFS on Linux (ZOL) má menší problém s novým jádrem 5.0-rc1. Nové jádro přestalo exportovat funkce __kernel_fpu_{begin,end} a exportuje je jen v EXPORT_SYMBOL_GPL , což nejde v ZOL kvůli licenci použít.

Řešení zatím není známé, Greg Kroah-Hartman však není ZOL velmi nakloněn:

My tolerance for ZFS is pretty non-existant. Sun explicitly did not want their code to work on Linux, so why would we do extra work to get their code to work properly?