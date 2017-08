Petr Krčmář

ZFS On Linux (ZOL), linuxový port souborového systému ZFS, dostává konečně podporu šifrování. Do vývojového stromu byl přidán kód, který dovoluje vytvářet a spravovat šifrované datasety. Patche se vyvíjely několik měsíců, ale teprve teď dospěly do stavu, kdy bylo možné je přijmout do kódu ZFS. Jedná se celkem o více než 16 tisíc řádek kódu, detaily najdete v samotném commitu.

(Zdroj: Phoronix)