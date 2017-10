 »   »  ZFS se možná do linuxového jádra dostane, říká vývojář Oracle

Petr Krčmář

Mark Maybee pracuje v Oracle (dříve Sun) už téměř dvacet let a na OpenZFS Developer Summit mluvil o tom, jaký je přístup Oracle k ZFS v Linuxu. Podle jeho slov je možné, že se ještě dočkáme ZFS v linuxovém jádře. Podle jeho slov firma omezila výdaje na Solaris a věnuje se hlavně cloudu, kde vládne Linux.