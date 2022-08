Zink na Vulkanu dává na Radeonu RX 6800 XT 93% výkonu nativního OpenGL ovladače

Autor: Depositphotos, Vulkan

Phoronix porovnal v řadě herních testů výkon běhu her na Radeonu RX 6800 XT přes nativní OpenGL ovladač oproti běhu přes Gallium3D ovladač Zink, který OpenGL překládá na Vulkan a de facto tak OpenGL hry poté běží na Vulkanu. Výsledky jsou více než zajímavé.

V průměru je se Zinkem dosaženo 93 % výkonu běhu přes nativní OpenGL ovladač. Výsledky jsou takové typicky linuxovsky rozlítané, tedy někdy vítězí o pár procent Zink, jindy je Zink o 40 % pod OpenGL, povětšinou jsou si pak výsledky podobné. Současně je potřeba vzít na vědomí, že testované hry nejsou žádné současné AAA tituly pro Windows, takže bez ohledu na rozdíly v hodnotách fps se tyto hodnoty typicky vždy pohybují v rádu stovek fps.





Závěr je však ale jednoznačný: Zink „překládající“ OpenGL na Vulkan představuje extrémně zajímavé řešení s velkým potenciálem do budoucna. Umožňuje totiž běh OpenGL aplikací tam, kde již hardware/ovladače nepodporují OpenGL, pouze Vulkan. Je klidně možné, že toto bude za 5 či 10 let typický stav trhu. Píšu to zejména s ohledem na to, že tento trend nastoupil i Intel: u svých nových GPU Arc totiž zrušil podporu Direct3D verze 9 a podporuje hlavně aktuální Direct3D 12 s tím, že překladovou vrstvu D3D9On12 ze starší verze 9 na 12 zajišťuje přímo sám Microsoft a v případě potíží s hrami se tedy zákazníci mají obracet do Redmondu (mimochodem ona to vlastně není překladová vrstva, jen vrstva mapující D3D9 volání na D3D12 volání a mimochodem podruhé: je to open-source projekt dostupný na GitHubu). Intel na to jde takto silou, ale v principu nedělá ani on (ani Microsoft) nic jiného než Zink, případně projekty jako VKD3D/Proton.