Změna podmínek služeb Adobe budí rozpaky a kontroverze

Autor: Depositphotos

V únoru 2024 provedla společnost Adobe v tichosti změny podmínek vztahujících se k jejich softwarovým produktům a uživatelé si změny nevšimli.

O čtyři měsíce později přišlo uživatelům upozornění s žádostí o přijmutí těchto nových podmínek s dodatkem, že pokud to uživatelé neakceptují, nemohou jejich produkty nadále používat. To ve spoustě uživatelů vzbudilo podezření, proč Adobe tak „tlačí“ na přijmutí změn. Po sociálních sítích se tato informace začala rychle šířit.

Asi největší ohlas zaznamenal na sociální síti X uživatel Sasha Yanshin. Rozruch budí bod 4.2 všeobecných podmínek, ze kterého vyplývá, že dáváte Adobe právo na zacházení s vaším obsahem dle jeho potřeb. Jinými slovy Adobe od vás dostává právo „celosvětově používat, reprodukovat, veřejně zobrazovat, distribuovat, vytvářet odvozeniny…“ V podmínkách je například uvedeno, že mohou poskytnout vámi poskytnuté právo i svým servisním partnerům atd..

Vše se dává do souvislosti s generativní umělou inteligencí Adobe Firefly, kterou potřebuje Adobe natrénovat a obsah, který má k dispozici exkluzivně, chce „vytěžit“. Uživatelům se to samozřejmě nelíbí, řada z nich se odkazuje na to, že se svými klienty mají smlouvy o mlčenlivosti, které tímto vlastně poruší.

Adobe přispěchalo s vysvětlením, ale řadu uživatelů to vůbec neuklidnilo. Ve zprávě totiž není vůbec nic, co by odkazovalo právě na ten kontroverzní bod 4.2 a mírnilo „strach“ uživatelů. Je zde pouze vyjádření, že Adobe nebude obsah využívat pro trénování AI.

Vše ale velmi nabouralo důvěru uživatelů k výrobci a ti veřejně deklarují, že zruší na protest své předplatné. Je to pro spoustu lidí těžké, protože se cítí jako rukojmí – „krabicovou“ verzi již nelze pořídit a firma přešla pouze na poskytování předplatného. Jistým řešením může být ukládání výtvorů na lokální úložiště o kterém Adobe tvrdí, že jej „neskenuje“. Nicméně pachuť přetrvává a uvidíme, jak moc se to projeví v náladě a ochotě uživatelů za Adobe produkty utrácet.

Zdroj: (Cnet.com, LifeHacker, Adobe.com)