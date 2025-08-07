Změna správce nástrojů kbuild a kconfig

Masahiro Yamada byl po osm let jediným správcem systémů sestavování a konfigurace linuxového jádra – dvou důležitých částí infrastruktury, se kterými mnoho lidí pracuje, ale málokdo jim skutečně rozumí. Yamada ale z této pozice odstoupil.
Bylo příjemné refaktorovat a vylepšovat systém sestavování jádra, ale z osobních důvodů se domnívám, že je pro mě obtížné v této roli pokračovat, napsal Yamada ve svém e-mailu.
Údržbu systému sestavování převezmou Nathan Chancellor a Nicolas Schier.
O této záležitosti jsem diskutoval s Nathanem a Nicolasem a oni laskavě souhlasili, že převezmou údržbu. Jsem jim vděčný, že se toho ujali, vysvětluje Yamada.
Konfigurační systém jádra ovšem nyní zůstává bez údržby.
Pokud jde o Kconfig, v současné době nemáme žádné správce, takže pozice zůstane prozatím neobsazena. Doufám, že se někdo této role ujme.