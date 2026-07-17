Změny v Glibc od Red Hatu

V současnosti se nastavují volitelné parametry pro knihovnu Glibc prostřednictvím proměnné GLIBC_TUNABLES. Od verze 2.35 tak můžete nastavit například transparentní použití velkých stránek paměti. DJ Delorie z Red Hatu navrhuje nový mechanizmus nastavování pomocí souboru
/etc/tunables.conf.
Pamětníci si možná jméno DJ Delorie spojí s kompilátorem pro DOS DJGPP. Nyní však pracuje pro Red Hat právě na Glibc. Navrhované změny jsou součástí návrhu pro výchozí zapnutí Shadow Stack pro x86_64 ve Fedoře 45. Shadow Stack je bezpečnostní funkce, která vyžaduje procesor Intel gen 11 nebo AMD Zen 3 a novější. Podpora pro Intel CET (Control-flow Enforcement Technology) musí být v jádře a pak také aplikace a knihovny musí být kompilovány s podporou Shadow Stack. Některé však nejsou a je potřeba to Glibc říci. K tomu by právě měl sloužit soubor
/etc/tunables.conf, kde by mohlo být například:
glibc.cpu.x86_shstk=1
[proc:/usr/bin/program_bez_shadow_stack]
glibc.cpu.x86_shstk=0
(zdroj: phoronix)