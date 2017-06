 »   »  Zombie akce Killing Floor je k dispozici zdarma

Roman Bořánek

Humble Store opět nabízí povedenou hru zdarma. Tentokrát je to FPS akce Killing Floor z roku 2009, založená na stejnojmenné modifikaci hry Unreal Tournament 2004. S příběhem si hra hlavu neláme, jde zkrátka o poctivou svižnou zombie akci, ve které by byl nějaký rozvinutější příběh možná i na škodu. Úplně nejvíc si Killing Floor užijete s přáteli v kooperativním režimu.

Kopie zdarma jsou k dispozici do sobotních 19 hodin našeho času. Titul stačí přidat do košíku a zakoupit za 0,00 eur. Také zde platí, že platnost klíče je časově omezena. Musíte jej tedy na Steamu aktivovat do cca čtrnácti dnů.