Zombie šachy: Pawn of the Dead

Máte rádi šachy, ale chtěli byste zkusit i něco jiného? Možná by se vám líbila hra Pawn of the Dead. Kromě klasických šachů můžete hrát variantu, kde černí jsou zombie a místo vyhození bílé figurky ji přebarví na černou. K dispozici je kampaň o 64 úrovních s animacemi. Nebo můžete hrát náhodné partie za černé či bílé. AI má na výběr 3 úrovně složitosti. Hru pro Windows, Linux a macOS lze koupit na Steamu za 6,59 eur.

Animace se trochu podobají klasickým Battle Chess z roku 1988. Ty kupodivu lze stále koupit pro Windows nebo macOS například na Steamu za 9,99 eur.

(zdroj: gamingonlinux)