Zpráva OpenAI ukazuje, že ChatGPT používá desetina dospělé populace

Výzkumný tým společnosti OpenAI zveřejnil první dokument Národního úřadu pro ekonomický výzkum a harvarského ekonoma Davida Denninga, který podrobně popisuje, jak lidé v průběhu času a při různých úkolech používají nástroj ChatGPT. Uvádí se v něm, že ChatGPT nyní používá „téměř 10 % dospělé světové populace“. Počet uživatelů vzrostl ze 100 milionů na začátku roku 2024 na více než 700 milionů v roce 2025. Denní provoz činí přibližně pětinu provozu Googlu, tedy 2,6 miliardy zpráv denně.
Denní aktivita dlouhodobých uživatelů se od června 2025 ustálila. Téměř veškerý nedávný růst pochází od nových uživatelů, kteří ChatGPT zkoušejí, nikoli od stávajících uživatelů, kteří by jeho používání zvýšili. Při spuštění v roce 2022 tvořili uživatele ChatGPT z 80 % muži. Na konci roku 2025 se poměr změnil: 52,4 % uživatelů nyní tvoří ženy.
Téměř polovina uživatelů (46 %) je ve věku 18 až 25 let, což činí ChatGPT obzvláště populárním mezi nejmladší skupinou dospělých. Pokud vezmeme v úvahu uživatele mladší 18 let (kteří nebyli do studie zahrnuti), většina uživatelů ChatGPT se pravděpodobně narodila ve 21. století.
V roce 2024 bylo pracovní a osobní využití téměř vyrovnané. V polovině roku 2025 už 72 % využití nesouvisí s prací. Lidé tedy používají ChatGPT více pro osobní, kreativní a neformální potřeby než pro pracovní produktivitu.
Celkem 28 % všech konverzací se týká pomoci s psaním (e-maily, úpravy, překlady). U dotazů souvisejících s prací se tento podíl zvyšuje na 42 % celkově a na 52 % u pracovních pozic v oblasti obchodu či managementu. Zpráva dále zjistila, že úpravy a kritika textu jsou častější než vytváření textu od nuly.