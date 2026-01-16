Root.cz  »  Bezpečnost  »  Zranitelnost BlueTooth WhisperPair umožňuje odposlech a sledování polohy

Zranitelnost BlueTooth WhisperPair umožňuje odposlech a sledování polohy

Jan Fikar
Dnes
Sluchátka Autor: Pixabay

Google vyvinul rychlé párování Bluetooth zařízení Fast Pair. To používá spousta zařízení, bohužel však bývá často špatně implementováno a je zranitelné. Výzkumníci z univerzity v Belgii objevili nový útok WhisperPair.

Útok má střední dobu trvání 10 sekund a lze provést až na vzdálenost 14 metrů. Útočník může pak odposlouchávat oběť přes mikrofon, nebo zjišťovat její polohu přes Google Find Hub. 

Chyba CVE-2025–36911 byla Google nahlášena v srpnu minulého roku a výzkumníci souhlasili se 150denní lhůtou do veřejného oznámení. Opravit je nutné firmware ve sluchátkách, což ne všichni výrobci a uživatelé dělají. Uživatelé by měli svoje Bluetooth zařízení založená na čipu Airoha aktualizovat kvůli jiné nedávno zveřejněné chybě.

Zranitelná jsou některá zařízení výrobců Sony, Google, JBL, Xiaomi, Marshall a Jabra. PoC zatím není zveřejněn.

(zdroj: arstechnica)

Zdroj: Youtube.com
Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

