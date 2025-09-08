Root.cz  »  Periferie  »  Zřejmě byla objevena příčina problémů s SSD ve Windows 11

Zřejmě byla objevena příčina problémů s SSD ve Windows 11

Vyšklebená tlama
Dnes
9 nových názorů

Sdílet

SSD Crucial T500 Autor: Crucial
SSD Crucial T500

Podle sobotního článku na serveru Neowin.net čínská skupina nadšenců PCDIY! dokázala replikovat problémy s SSD ve Windows 11 s řadiči Phison s předprodukčním firmwarem. Phison měl poté jejich zjištění potvrdit. Problémy se začaly některým uživatelům objevovat během léta po aktualizaci operačního systému. Microsoftu se je ale nepodařilo potvrdit.

Zajímavé je, že použitý předprodukční firmware by se vůbec neměl na postižených SSD v oficiálním prodeji objevit, což má vysvětlovat i to, proč ani Phison, ani Microsoft problém reprodukovat nedokázaly. Testy totiž zřejmě proběhly na kusech z oficiální distribuce, tedy s finálním firmwarem.

Podtrhuje to tedy důležitost nákupu hardwaru z oficiálních kanálů a výhodu alespoň nějaké správy firmwaru provozovaného hardwaru.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (9 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Vyšklebená tlama

Témata:

Dále u nás najdete

Kralupská Dekonta vyvinula linku na recyklaci vysloužilých solárů

Proč je Intel v úpadku?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Nejoblíbenější DAB+ přijímače u velkých prodejců

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Olejíček Aviril známe z dětství. Víte, proč je modrý?

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Návrat do práce po rodičovské: O čem musíte vědět?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Češi si s AI nástroji rozumí, denně je používá každý čtvrtý

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Polovina e-shopů nekomunikuje s potenciálními zákazníky

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI