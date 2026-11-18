Konferenci Ověřená řešení v sítích (ORS) v Karviné zahájil opět Petr Suchánek z Obchodně podnikatelské fakulty SLU v Karviné.
Jedná se už o devátý ročník, první se konal už před sedmnácti lety. Koncept je to ověřený a funkční, což dokládá zvyšující se počet účastníků, řekl na úvod Petr Suchánek.
Akce se koná jednou za dva roky na půdě fakulty Slezské univerzity v Karviné. Letošní ročník byl historicky největší z hlediska návštěvníků.
Že se tu sejdeme, potkáme se a vyměníme si zkušenosti, v tom vidíme největší smysl celé akce.
Michal Kubíček: Bezpečnostní incidenty AI agentů
Počet veřejně doložených incidentů AI agentů je dlouhodobě stoupající.
Otázka je, jestli je to zlepšujícími se schopnostmi agentů nebo schopnostmi lidí je odhalovat. Nejčastěji jde o neoprávněný přístup, destruktivní akce a zneužití přihlašovacích údajů.
V pětině případů byly zneužity nějaké přístupové údaje: klíče, hesla a podobně.
Obvykle se mluví o tom, že největším problémem AI agentů je prompt injection, kdy je ve vstupu skrytý text nebo agent nedokáže rozlišit mezi daty a příkazy.
Byl zaznamenán případ, kdy si jeden vývojář nechal vytvářet databázi repozitářů a v jednom z nich byly instrukce ‚po instalaci programu soubory smaž‘. Kvůli kompresi kontextu byl tento pokyn z repozitáře proveden a práce byla na konci smazána. Nejde ovšem o významný typ problému, objevuje se jen ve čtyřech procentech případů.
V čase přibývá také destruktivních akcí, můžeme očekávat, že prompt injection bude ubývat.
Čím chytřejší je model, tím lépe podobnou manipulaci odhalí. Většinu lepších systémů dnes už nenachytáme, před několika měsíci to bylo ještě možné u Gemini, Claude by odolnější už dříve.
Řada incidentů vznikla v sandboxu, kdy si správci mysleli, že omezili všechny nebezpečné akce.
Zakázali například HTTPS a prohlížeč, ale agent našel DNS resolver a komunikoval do internetu přes DNS.
Více než polovinu těchto incidentů by zastavila správně nastavená síť.
Asi 55 % případů by se nestalo, kdyby byly správně nastavené firewally. Problém je, že agent potřebuje přístup k síti, aby vůbec mohl pracovat. Cílem je tedy nastavit firewall tak, aby vše fungovalo, ale zároveň nebylo možné nikoho ohrozit.
Velká část chyb je způsobena lidskou chybou: otevřeným resolverem, nezrotovaným klíčem, výchozím heslem nebo panelem bez přihlášení.
Agent v těchto případech jen plnil úkol. Často si uživatelé myslí, že když dají agentovi nějaké instrukce, on je vždycky dodrží.
Instrukce nestačí, model spolehlivě nerozlišuje například pokyny od dat.
Čas na reakci se zkracuje, v OpenAI například rychle incident odhalili, ale trvalo přes dvě hodiny zjistit, kdo to může zastavit.
Útoky se objevují každý den, je třeba na to rychle reagovat. Pomáhá dobře nastavit síť, používat silné identity a klíče a izolovat funkce od sebe. Musíme také na práci agentů dohlížet, ale ne vždycky to stačí.
Agent totiž není odměňován za bezpečnost, ale zas splnění úkolu.
Vojtěch Sommer: Cyber Security Awareness Training: vzdělávání o kyberbezpečnosti
Phishing je stále nejčastějším způsobem, jak hacknout nějakou firmu.
Lidský faktor je pořád nejslabším článkem kyberbezpečnosti a do budoucna to tak zřejmě pořád bude. Bezpečnost se dá zajistit mnoha technologiemi, ale vždy záleží na chování uživatelů. Proč složitě hackovat nějakou firmu, když stačí googlit na internetu?
AI má v rámci kybernetické bezpečnosti řadu pozitiv: může monitorovat logy, pomáhá při forenzní analýze a dokáže detekovat phishing. V době AI stále platí, že je potřeba mít silné a unikátní heslo, využívat vícefaktorové ověřování, pravidelně aktualizovat a ověřovat odkazy a přílohy.
Je potřeba také podezřelé situace ihned hlásit.
Naopak máme velké problémy s AI phishingem, deepfake videem, falešnými telefonními hovory a ochranou dat.
Je třeba lidem říkat, že když požádají AI o zpracování dat, je to stejné, jako by firemní data vystavili někde na internetu.
Pomocí AI je nasazení útočných systémů velmi snadné, spustit například phishingový framework během dvaceti minut, aniž by o tom něco věděl.
Každý si dnes může spustit cokoliv a bude se to zhoršovat. Pomůže tu jen osvěta uživatelů, aby byli připraveni, nenechali se zmanipulovat a nereagovali chybně pod nátlakem.
Jan Sedláček: Neviditelná bezpečnost – jak datový katalog chrání data, podporuje regulace i AI
Ve Škoda auto pracuje spousta lidí a je složité vůbec si předat všechny informace a dohodnout se, kdo se o jakých datech baví.
Datový katalog je spojením Googlu a wiki. Jde o centrální místo, kde je možné zjistit, jaká data máme, kde jsou a co znamenají.
Dáváme tomu kontext a další informace. Cílem je data rychle najít, pochopit a správně použít, místo hledání napříč systémy a dokumentací.
Příprava katalogu je dlouhodobý proces, který stojí peníze a čas všech partnerů.
Soustředíme se na to, abychom dokázali dohledat cestu dat: odkud jdou kam, co se s nimi děje a kdo je za ně zodpovědný. Účetní není schopná odpovědět, jestli je možné zpracovaná data poslat do Azure a kam informace dále potečou.
Systém řídí i životní cyklus dat, tedy kde vznikají, jak se spravují, komu se sdílejí a co musí splnit třeba s ohledem na interní audity.
Uživatel pak má pohodlný frontend, který mu pomáhá vše zpracovat na jednom místě.
Pro AI agenty je katalog také důležitý, protože do něj mohou dostat přístup a odpovídat na byznysové otázky.
Můžu se pak zeptat na počet prodaných vozů v určitém období a agent si najde všechny potřebné definice a informace.
Vstupem je celá řada různých databází a systémů, ty zpracovávají různé systémy včetně AI agentů a cílem je nabídnout kontextové informace uživatelům. Pomáhá to také zajistit bezpečnost dat, protože jim začneme rozumět.
Musíme data pochopit a hlavně zjistit, jaká data vlastně chráníme.
Robert Fárek: Jak zabezpečit ERP systém
ERP používá asi 93 % velkých firem nad 250 zaměstnanců, ale ani u malých podniků to není zanedbatelné.
ERP řídí v podstatě celou firmu, je to srdce celé firmy. Řízení probíhá pomocí procesů ve skladech, objednávkách, platbách a podobně.
Když je takový systém napaden, celá společnost se zastaví a může to ovlivnit celý dodavatelský řetězec.
Nejvíce útoků probíhá pomocí ransomwarových útoků, kdy více než čtvrtina podobných útoků míří na výrobu. Jde především o peníze, více než 80 % je motivováno finančním ziskem.
Počet útoků neustále roste, je to velký byznys. Přizpůsobují se tomu i pojišťovny a proti takovým útokům je možné se pojistit.
Za nižší desetitisíce je možné pojistit firmu na zajímavé plnění.
Napadení nemusí začít přímo v ERP, obvykle útočník začne phishingem, které mu umožní se dostat do firemní sítě.
Obvykle to neznamená, že se firma hned zastaví. Útočník většinou čeká, až budou napadeny i zálohy.
Většina firem má zálohy, otázkou je, jestli je dokáží také použít. Po jednoduché obnově dat nemusí život ve firmě hned začít normálně fungovat.
Důležité je také vědět, odkud útok přišel a jak se z něj poučit, aby se neopakoval. Při obnovování je nutné správně určit pořadí a priority, aby se obnovily zejména části důležité pro chod firmy.
Přístupy k systému rozhodují, kdo se k ERP dostane.
Ukradený účet otevře dveře a široká oprávnění pak zvětší škodu. Měli bychom proto používat vícefaktorové přihlášení, co nejnižší nutná práva, dvojí kontrolu kritických kroků a zajistit pravidelnou kontrolu přístupů.
Velkým tématem posledních let je cloud, který mění rozdělení odpovědnosti.
Poskytovatel přebírá část technické ochrany, firma dál řídí přístupy a data. Data a procesy jsou v cloudu obecně ve větším bezpečí, než když je vše nainstalováno místně na serverech.
Že mám ERP v cloudu ale automaticky neznamená, že je vše vyřešené a zabezpečené. Stále je třeba komunikovat s dalšími systémy a je tedy nutné zabezpečit všechny přístupy.
V poslední době se hodně hovoří také o vibe codingu, který zkracuje cestu od nápadu k aplikaci a zrychluje vývoj.
Odpovědnost za bezpečný provoz zůstává ve firmě. Programování s AI nabízí rychlé prototypování a rozdělení na menší automatizovatelné nástroje. Potíž ale je, že vzniká kód bez porozumění a tvůrci mohou snadno přehlédnout chybu nebo zranitelnost.
Firmy často dnes neřeší, jestli jsou ve výsledku nějaká rizika.
Lubomír Prda: Ochrana sítě pomocí směrovací tabulky
V síti CESNET vznikla potřeba vytvořit nástroj, který zjednoduší život síťařům a bezpečnostnímu týmu. Nástroj ExaFS umožňuje přes webové rozhraní nasazovat různá opatření a při opakujících se typech útoků pak může dokonce zasáhnout sám. Má také API a jeho výstupem jsou pravidla pro BGP.
Jedním z těchto opatření je blackhole routing, kdy se do směrovací tabulky přidá prefix, který následně začne směrovač zahazovat.
Je to univerzální řešení, které funguje ve všech distribucích a bez ohledu na to, jak má správce server nakonfigurovaný.
Modifikací předchozího je RTBH, tedy Remote Triggered Black Hole. Správce pak blokování nemusí provádět přímo na svém prvku, ale může to udělat vzdáleně třeba na směrovači u poskytovatele.
To se provádí pomocí BGP a můžeme přidat i informace o komunitách, pokud se má provoz posílat někam dál.
Další možností je URPF neboli Unicast Reverse Path Forwarding, který říká, že má směrovač zahazovat všechno, pro co nemá cestu zpět.
Obvykle se dávíme do směrovací tabulky, abychom hledali cestu vpřed. Tady se díváme na to, jestli známe i cestu zpět. Můžeme nasadit i striktnější režim, při kterém hlídáme, zda cesta je zdroji vede přes stejné rozhraní, odkud paket přišel.
Pokud nasadíme najednou RTBH i URPF, nemusíme se řídit jen cílovou adresou, ale můžeme blokovat podle zdroje.
Je možné nasadit například Fail2ban a když se někdo snaží hádat hesla na jednom vašem serveru, odříznete ho automaticky od celé sítě.
ExaFS má u pravidel také čas expirace, takže se blokace časem zruší.
To je nutné, protože IP adresy došly a obchoduje se s nimi. To tedy znamená, že dnes z adresy někdo útočí, ale po nějaké době ji někdo jiný začne používat třeba ke streamování videa.
Nemůžeme tedy filtrovat na dlouhou dobu nebo dokonce na jeden furt.
Tomáš Tichý: Mezinárodní e-mailová adresa
Doménové jméno má přesná pravidla, jednotlivé jmenovky mohou být dlouhé nejvýše 63 znaků a mohou obsahovat písmena, číslice a pomlčku, která se nesmí objevit na začátku a na konci. Většina národních domén ale dnes podporuje IDN, kde se další znaky kódují pomocí takzvaného punycode. V doméně CZ nejsou takové domény podporovány, ale jedna přesto existuje: háčkyčárky.cz.
V e-mailu jsou pravidla výrazně složitější a definuje je RFC 6530, které popisuje standard EAI (Email Address Internationalization). Podpora u různých klientů a serverů se ale výrazně liší.
Například Dovecot 2.4 přidává podporu těchto mezinárodních adres. Spousta služeb ale adresu jako
to@máš.marný.eu nepřijmou a tvrdí, že není validní.
Pravidla pro e-mailovou adresu jsou komplexní a je možné si udělat test znalostí na e-mail.wtf.
Miroslav Saferna: Napadení mobilního bankovnictví s 2FA
Fenoménem poslední doby je mobilní bankovnictví, které nepoužívají zdaleka jen mladí uživatelé.
Zejména banky šíří informace o tom, že je tu super bezpečný způsob přístupu do banky. Šíří se ale malware jako služba, která je dostupná mnoha útočníkům.
Zákon o platebním styku mluví o silném ověření nezávislých faktorů: něco znám, něco mám a něco jsem.
Odstavec čtyři ale říká, že tyto metody musejí být vzájemně nezávislé a prolomení jednoho nesmí ohrozit ostatní. Problém je, že celá biometrie je uložena ve stejném mobilním telefonu.
U konkrétního případu uvedl fraud manažer banky, že pro firemní účty je vzdálený přístup naprosto bezpečný, protože klient musí zajít do banky se svým mobilem, kde banka přístroj spáruje s jeho účtem.
Tento člověk zároveň uvedl, že pro fyzické osoby banka připouští jistá rizika. Banka totiž nijak neověřuje, že použitý telefon je skutečně v držení oprávněného uživatele.
Já osobně nesouhlasím s tím, že jsou fyzické osoby diskriminovány proti firemním uživatelům.
Předvedený případ s bankovním malwarem cíli na uživatele Androidu, obvykle přichází přes oficiální kanál v podobě čtečky PDF, dekodéru QR kódů a podobně. Celý útok bývá automatizovaný, řízený skriptem a využívá velmi sofistikované metody pro překonání dvoufaktorové autentizace.
Necílí na uživatelskou chybu, ale využívá standardních funkcí Androidu.
V samotné stažené aplikaci je jen malý dropper, tedy jakýsi zavaděč, který nějakou dobu čeká a až poté stáhne v několika částech samotný útočný software Anatsa. Ten se poté připojí k řídicímu serveru útočníka pomocí řady tunelů, které mají komunikaci zakrýt.
Následně je vytvořena falešný grafická vrstva zobrazená nad originální aplikací, pomocí které je možné sledovat dění na obrazovce a simulovat stisky na displej.
Samozřejmě je součástí také vzdálené ovládání a útočník může vypnout displej a zvuky a přístroj ovládat při plném výkonu procesoru. Dokonce je možné na žádost uživatele telefon zdánlivě vypnout, přičemž vše zůstává stále běžet.
Pokud už potřebuji mobilní bankovnictví, můžu se podobným útokům bránit tak, že na takto dostupném účtu mám jen malé částky a nepoužívám ho pro běžné příjmy.
Můžu mít také vyhrazený mobil, který je běžně přepnutý do leteckého režimu. Je třeba mít také aktualizovaný telefon a nespoléhat na pocit falešného bezpečí při použití bezpečnostních aplikací.
Co se může uživateli přihodit? Uživatel může přijít o velké peníze, protože vklady jsou pojištěny jen do určité částky.
Pokud jste v nějaké řídicí funkci, můžete ztratit důvěru svého zaměstnavatele a být převeden na nižší pracovní pozici. To jsou ale jen finanční ztráty. Stalo se už ale i to, že byl uživatel zažalován bankou pro podvod.
Pokud se vám už něco takového stane, přepněte telefon do leteckého režimu, zajděte na nejbližší služebnu Policie ČR a podejte trestní oznámení na neznámého pachatele.
Pokud vás policie odmítne, nechte si na to vydat potvrzení. Policie by měla vyzvat mobilního operátora k podrobného trasování.
Mají na to šest měsíců, dokud operátor drží data. Pokud přistupujete do bankovnictví i z počítače, je potřeba dát k analýze i počítač.
Lukáš Vojáček: OpenZiti – bezpečný přístup k aplikacím a službám bez klasické VPN
U běžné VPN obvykle začínáme zajištěním IP konektivity a poté doplňujeme omezení. U OpenZiti naopak definujeme identitu, službu a oprávnění k jejímu použití.
Máme třeba uživatele, který potřebuje jen k jedné službě na jediné TCP portu. Jiný uživatel naopak potřebuje přístup do různých podsítí nebo chceme pustit aplikaci k databázi v jiné síti.
Nastavit něco takového pomocí VPN je samozřejmě možné, ale je to hodně práce.
Navíc to musíme složitě udržovat, pokud třeba přidáme další síť nebo zařízení.
Síť OpenZiti se skládá z controlleru řídícího celý provoz, routerů přenášejících data přes virtuální síť a poté samotných klientů.
Controller spravuje identity, služby a pravidla přístupu, o přenos dat se stará jeden nebo více routerů. Princip je možné přirovnat k síti Tor, kam jsou připojené různé strany a mohou spolu komunikovat.
Výhodou je, že pro vytvoření spoje není potřeba na žádné straně otevírat žádný veřejný port. Stačí nám jen jeden nebo více routerů, které jsou veřejně dostupné a klienti se přes ně mohou propojovat.
Může existovat řada dostupných cest, výběr se pak provede až při zahájení komunikace.
Každá identita má JWT token s neomezenou platností, kromě toho je třeba JWKS Endpoint a uživatel musí znát pouze URL controleru.
Autentizace může proběhnout pomocí Keycloak, AutkO, Okta nebo jiných služeb. Výhodou je, že je tam snadno možné využívat třeba dvoufaktor.
Ziti vytvoří síť nad stávající sítí, která je zabezpečená a chová se jako VPN.
Končí na výstupním bode ze sítě a úsek od brány k aplikaci leží mimo ochranu. Je ale možné použít SDK, kdy se hranice šifrování posouvá až do aplikace.
API pak nemusí být vystaveno do internetu, což je důležitě zvlášť teď, kdy se objevují nové zranitelnosti každý den.
Instalace je velmi jednoduchá, stačí spustit dockerový kontejner a zařízení se automaticky stane součástí sítě.
Poté už můžeme vytvářet identity, vše se projeví během několika sekund. Uživatel se nemusí odhlašovat a přihlašovat, ani provádět jiné akce.
Můžete cestovat mezi různými sítěmi a vše se vám automaticky vždy připojí. Umožňuje to obcházet pravidla místní sítě.
OpenZiti řídí konektivitu pomocí služeb a identit.
Je tam spousta variability, jak je možné to nasadit. Výhodou je, že není třeba měnit stávající infrastruktura. Aplikace tak může snadno používat třeba databázi přes Ziti i bez změny databázového serveru.
Ondřej Caletka: Rok IPv6-only desktopu: jak sítě IPv6-mostly umožní příchod sítí bez IPv4
Přechod na IPv6 nemůže nastat bez ohledu na IPv4.
To jsme zkoušeli. Před dvaceti lety jsme si mysleli, že jednoho dne zavedeme IPv6 a budeme moci IPv4 vypnout. Dostali jsme se jen ke stavu, kdy máme dual-stack, tedy dva protokoly vedle sebe.
Děláme práci dvakrát, jednou pro IPv4 i pro IPv6. Navíc případné problémy skryje použití staršího protokolu.
Může to být měsíce rozbité a nikdo si toho nevšimne.
Na konferenci RIPE 67 v Aténách v roce 2013 byla představena experimentální síť IPv6-only, na které spousta věcí nefungovala. Na RIPE 84 v Berlíně v roce 2022 už na stejné síti většina zařízení v síti IPv6-only fungovala bez problémů.
Síť ale téměř nikdo nepoužíval, protože byla až druhá.
Sítě byly tedy prohozeny v roce 2022 v Bělehradu na RIPE 85, kdy hlavní konferenční síť přešla na IPv6-mostly.
Byli jsme připraveni to vrátit zpět, ale žádný problém nenastal a máme to tak doteď.
Na straně sítě je třeba splnit několik požadavků. V první řadě musí IPv6 v síti fungovat bez problémů a pro přístup k IPv4 je třeba provozovat NAT64.
Existují dokonalejší přechodové mechanismy, ale odvětví se už rozhodlo, že toto bude jediné masově podporované řešení. NAT64 má stejné problémy jako jiný NAT, ale můžeme doufat, že časem umře s IPv4.
Výhodou NAT64 je, že zařízení v síti vidí běžný IPv6 provoz.
Ostatní mechanismy používají dvě zařízení v cestě. V případě NAt64 stačí, aby se zařízení vyrovnalo s tím, že nemá IPv4 adresu. To je problém různých IoT zařízení, která bez IPv4 adresy prohlásí, že nemají přístup k internetu. V uzavřených platformách může kompatibilitu vynutit výrobce, nebo je možné nasadit řešení na úrovni operačního systému (CLAT).
V koncovém zařízení je pak takzvaný 464XLAT, což je sice další mechanismus se dvěma zařízeními, nemusí přes něj přecházet veškerý provoz. Jen v případě návštěvy služby používající IPv4 adresy se použije vestavěný překlad.
CLAT je dnes nezbytný pro plnohodnotný uživatelský zážitek.
Pro využití sítě IPv6-mostly je třeba do DHCPv4 přidat volbu 108, kterou dává síť najevo, že podporuje provoz IPv6-only.
Jinými slovy, že v síti je přítomen NAT64. Zařízení si pak samo zvolí, že IPv4 nepotřebuje.
Zároveň nesmí mít zařízení vypnutou podporu IPv6.
IPv6-only podporují už mnoho let všechna zařízení s Androidem nebo iOS.
V některých mobilních sítích běží IPv6-only už mnoho let. Dnes na konferenci RIPE odmítne IPv4 adresu asi 85 % zařízení, obvykle mobilních telefonů a počítačů s macOS.
Nedávno byla ale podpora přidána do Windows 11 a pro Linux vyšel NetworkManager ve verzi 1.58 a ten také podporuje CLAT.
Fedora 45 má už podporu zapnutou ve výchozím stavu. Funguje to pomocí programu eBPF, který se nahraje do jádra a provádí překlad mezi IPv4 a IPv6.
Pro uživatele je to téměř neviditelné.
Plná podpora je tedy dostupná na Androidu, iOS a macOS, začíná se rozšiřovat podpora pro Windows a Linux.
Pak je tu kategorie IoT a smart home, což je samostatný smutný příběh. Ve firemních sítích se ale obvykle takové zařízení ani nevyskytuje, nebo je v samostatné VLAN.
Za pár let nebude potřeba v koncových sítích vůbec třeba konfigurovat IPv4, protože ji téměř žádné zařízení nebude potřebovat.
Budeme se moci konečně zbavit IPv4. Sítě IPv6-mostly byly možná jen přechodovou fází, která donutila výrobce zařízení konečně nabídnout vše pro přechod na IPv6-only.
Jiří Sléžka: Snadno nasaditelná sada open-source nástrojů
Malé organizace se skromnou síťovou infrastrukturou by měly mít potřebu řešit základní a některé pokročilejší služby a bezpečnost.
Většinou povinnosti spadnou na jednoho správce nebo učitele v případě škol. Takoví správci na to obvykle nemají čas a mají i další úkoly.
Proto by se hodila sada nástrojů, které jsou snadno nasaditelné a provozovatelné ideálně na komoditním hardwaru.
Ve svém prostředí takové nástroje používáme a obvykle je nasazujeme pomocí Ansible.
Sada nástrojů má pracovní název Projekt Monitor, který využívá Rocky LinuX a Ansible.
Kladu důraz na modulárnost, aby si uživatel mohl vybrat, jaké nástroje chce používat. Základem je balík FreeIPA zaměřený na správu identit a obsahuje LDAP, Kerberos, certifikační autoritu, DNS server Bind a další komponenty.
Dalším nástrojem je Keycloak, který řeší podporu SSO. Umožňuje lokální správu identitu, ale umí se napojit i na jiné zdroje, například na LDAP ve FreeIPA. Ppdporuje protokoly OpenID Connect, OAuth 2.0 a SAML.
Další aplikace se s ním umějí integrovat a používat SSO.
Pro správu serveru se hodí nástroj Cockpit, který nabízí pohodlnou moderní webovou konzoli a má modulární design.
Existuje řada modulů pro virtualizaci, kontejnery, správu úložišť a další.
Vedle toho je v balíku například monitorovací nástroj Zabbix, evidence majetku iTop, webová aplikace Nextcloud a Dokuwiki. Jako skener zranitelností je k dispozici OpenVAS/Greenbone community edition.
Bohužel nepodporuje SSO, ale umí alespoň LDAP. Pro banování útočníků podle mnoha parametrů je možné použít projekt Banana, který se umí i zapojit do sdíleného blokování. Pro sdílenou detekci útoků a blokování útočníků slouží Crowdsec, který na rozdíl od známého Fail2ban umožňuje sdílení informací o škodlivých IP adresách.
V plánu je zjistit reálný zájem a potřeby uživatelů, přidat další vhodné nástroje, učesat kód pro Ansible a nakonec vše zveřejnit.
Moje potřeby to splňuje, ale nechci si takovou věc dělat jen do šuplíku.
Lukáš Macura: Nedělejte z AI IA
Používat AI hodně neznamená používat ho dobře.
Neexistuje jedna AI pro všechny účely. Rozdat všem přístup k ChatGPT není efektivní. Nemusíme ani za všech okolností používat největší a nejnovější modely.
Neposílejte kamion pro jeden rohlík.
Text je převeden na tokeny, ty jsou převedeny na čísla, provedeme monstrózní matematickou operaci a vypadne další token.
AI je jen statistika, není to hledač pravdy. Může nám to pomoct, ale nesmí nás to řídit.
AI není ani Wikipedie, takové použití je velmi náročné a odpověď je navíc jen výsledek statistiky.
AI je sofistikovaný stroj na odhadování pokračování.
Často používáme velmi neefektivně AI k jednoduchým akcím jako je vytvoření regulárního výrazu nebo vytvoření cedulky s textem „Přijdu hned“.
Můžeme to dělat, ale měli bychom vědět, co za tím stojí. Je třeba lidem vysvětlovat, že nás to něco stojí.
Proč se ptáme jazykového modelu? Chceme, aby nám zjednodušil práci. Ale když položíme jednoduchý dotaz pomocí SQL, dostaneme jasnou odpověď. Když se zeptáme AI, dostaneme odpověď s nějakou pravděpodobností.
Kde znáte pravidla, použijte pravidla.
AI může pomoci s levnou prací hrubou prací, ale člověk by měl řešit tu drahou část: co stavíme, proč to stavíme, kam to zapadne a jaká jsou rizika.
AI nemusí nahradit drahého člověka. Může zařídit, že drahý člověk nebude dělat levnou práci.
Cílem by mělo být zlevnit práci, protože se správnými nástroji se věci budou dělat levněji a rychleji.
Když ale začnu ve velkém vyhazovat lidi a nahrazovat je modely, tak to dlouhodobě nebude fungovat. Přijdeme tím o lidi, kteří budou věcem rozumět a řídit je.
ChatGPT, Claude nebo Gemini jsou viditelná špička ledovce. Pod ní je celý svět menších specializovaných modelů. Pokud máme grafickou kartu s 12 GB paměti, můžeme provozovat vlastní menší modely, které zvládnou neuvěřitelné věci.
Pro běžnou práci je to naprosto dostačující, existuje spousta nástrojů, jen je třeba se po nich dívat. Všechna data pak zůstanou u vás a nemusíte je tlačit do cloudu.
Je třeba pořád nad věcmi přemýšlet jako ajťák. Nejdřív musíme definovat problém, potom nasadit správné technologie.
Pokud znám přesný algoritmus, nemusím nasazovat obecné uvažování nad komplexním problémem. Nepoužívejte 100 miliard parametrů tam, kde stačí obyčejný
if.