airyxOS: svobodný klon macOS na základech FreeBSD

Vývoj airyxOS začal v lednu 2021. Nejedná se samozřejmě o operační systém napsaný od nuly, celý staví na solidních základech FreeBSD. Z něj si bere hlavně jádro, které pak doplňuje existujícím otevřeným softwarem a přidává části svého vlastního kódu na „doplnění mezer“.

V současné době je k dispozici první veřejná beta verze tohoto systému airyxOS 0.3.0 „Tanuki“. Ta je postavená na FreeBSD 12.3, takže by se dala očekávat, že půjde spustit i na podobném hardware. Nicméně vzhledem k mladosti a nedokončenosti projektu tomu tak není. Podařilo se mi rozjet živý systém z optického disku, ten pak úspěšně nainstalovat, ale ani na desátý pokus se mi ho nepodařilo rozjet.

Vzhled

Svým vzhledem se samozřejmě snaží podobat macOS. Jako grafické prostředí bylo zvoleno KDE Plasma, jehož vzhled byl natolik přizpůsoben, že je téměř k nerozeznání od vzhledu operačního systému od firmy s nakousnutým jablkem. Jedině podle centra nastavení zkušené oko pozná, ve kterém prostředí se nachází.

Musím uznat, že na vzhledu si tvůrci tohoto systému dali opravdu záležet. Vše působí jednotně a uspořádaně. Co však oproti macOS chybí, je spodní lišta s ikonami. Pokud tedy chcete spustit aplikaci, musíte otevřít složku s názvem „Aplications“ a najít si ji tam. Prostor na zlepšení zde určitě je.

Aplikace

Výběr aplikací je zatím hodně omezený. K dispozici je v podstatě jen webový prohlížeč Mozilla Firefox, správce souborů Filler a textový editor Kate. Neměl by ale být problém na tomto systému spustit jakoukoliv aplikaci určenou pro FreeBSD. Zároveň by mělo být možné spustit všechny programy určené pro běhové prostředí Cocoa s otevřeným zdrojovým kódem, které budou překompilovány pro airyxOS.

Spouštění nativní proprietárních aplikací určených pro macOS je v plánu, nicméně Apple před nějakou dobou přešel na architekturu ARM a airyxOS běží na x86_64. Dokud je ale software pro Intel Mac stále vydáván, mělo by to být proveditelné.

Díky vrstvě kompatibility pro spouštění linuxových aplikací z FreeBSD by neměl být problém spouštět i linuxové programy. Co bych opravdu rád otestoval, je nainstalovat si Wine a vyzkoušet i běh programů pro Windows, což by z airyxOS udělalo opravdu univerzální systém. Kvůli nezdařené instalaci se mi to bohužel nepovedlo.

Instalace

Instalace systému je celkem jednoduchá a přímočará. Jen instalátor je celkem nepochopitelně schovaný ve složce „Utilities“, ale třeba už v příští verzi bude umístěný na ploše. Během instalace jsem nikde nenašel nástroj na rozdělení disku, takže jedinou volbou bylo použít celý disk.

Po dokončení instalace se ani neobjeví tlačítko dokončit a už vůbec ne restartovat počítač. Dočkáte se pouze výpisu a výzvy k vyjmutí instalačního média a manuálního restartu. Zavaděč spolupracuje pouze s EFI, takže musíte mít počítač s tímto firmwarovým rozhraním. Nevím, kde byla chyba ale každý můj pokus skončil načtením zavaděče a pak splashscreenem s bílou palmou následovaným černou obrazovkou.

Na úplném začátku

Do fáze každodenní použitelnosti má airyxOS 0.3.0 ještě hodně daleko. Vývojáři tuto verzi označují jako beta, já bych ji ale považovat maximálně za alfu. Musím ale uznat, že za necelý rok vývoje udělali celkem dost práce a věřím, že k binární kompatibilitě s macOS dojdou možná dříve než například ReactOS, který sleduje podobné cíle s MS Windows. Do karet jim ale hraje, že nevyvíjejí svoje vlastní jádro, ale využívají to z FreeBSD, na jehož základech staví i Apple.