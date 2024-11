Akcelerace VVC na Intelu, zkušební verze Xfce 4.20

Týden v KDE: odteď už na domovském webu

Pravidelné týdenní novinky z vývoje projektu KDE na blogu Nate Grahama končí a přesouvají se na blog.kde.org, informuje ještě u sebe Nate. Do budoucna zůstává šéfredaktorem této sekce novinek, ale v projektu uvítají i další přispěvatele, kteří by mu odlehčili třeba hlášením oprav textu nebo „pošťouchnutím“ vhodných merge requestů.

Z novinek do KDE míří užitečná služba napojená na OOM (out of memory), kdy Plasma bude uživatele informovat widgetem vždy, když jádru systému ukončí nějakou aplikaci ukončena kvůli nedostatku paměti.

Vylepšení grafického prostředí zahrnují například možnost výběru emoji vyhledáváním i třeba jen částí z prostředku názvu daného emoji. Indikátor seskupení ve správci úloh už není vždy zelený, odteď zohledňuje akcentové barvy. Mezi oprava zase třeba tvůrci vyřešili jeden typ chybného chování XWayland aplikací, který mohl vést k zamrznutí KWin.





Vyřešena je i otravná chyba v zadávání čísel při párování Bluetooth zařízení, recenze u aplikací v Discoveru se nyní korektně načítají rovnou z domovské stránky, opraveno je i dosud chybné, malinkaté zobrazení náhledů v Desktop Gridu, když byla doba animací pro náhledy nastavena na „okamžitou“ a spraveno je i padání KWin s některými grafickými tablety při přiložení pera k povrchu dotykové vrstvy.

Podrobnosti tedy jako vždy shrnuje Nate Graham, nově na blogu projektu KDE.

Testovací verze Xfce 4.20 Pre1

Experimentátoři mohou jásat a testovat budoucí verzi 4.20 desktopového prostředí Xfce. Na světě je vývojová verze Pre1, což současně znamená dosažení fází feature freeze a string freeze pro budoucí Xfce 4.20. Tato verze mimo jiné zase pokročí v podpoře běhu na Waylandu (průběh prací lze sledovat na samostatné stránce, pro 4.20 se počítá s experimentální podporou). Ostrá verze je plánována na 15. prosince tohoto roku.

Intel VA-API akcelerace pro formát VVC míří do FFmpegu

Aktuální procesory / grafická jádra Intelu umí hardwarovou akceleraci video formátu H.266 / VVC a nyní do projektu FFmpeg zamířila příslušná podpora přes standardní rozhraní VA-API. Podpora je aktivní pro mobilní procesory rodiny Intel Core Ultra 200V, alias „Lunar Lake“.

Steam na Linuxu 2%, tři čtvrtiny hráčů používají Ryzeny

Podíl linuxových instalací u Steamu dosahuje za říjen 2% hranice, přičemž jde o hodnotu, která kromě letního výkyvu daného Steam Deck konzolemi, víceméně přetrvává. téměř 87% podíl pak drží Windows, macOS má zhruba 1,4% podíl.

Nadále na Linuxu pokračuje kralování procesorů od AMD, jejich podíl v tuto chvíli dosahuje necelých 75 %, což představuje nárůst o tři a půl procentního bodu – opět jde o specifikum linuxového světa a instalací SteamOS na konzolích Steam Deck, poháněných APU AMD. V rámci Windows má AMD zhruba 38% podíl a vede naopak Intel.

Prvních 13 pozic mezi nejpoužívanějšími GPU zabírá Nvidia, ostatně podíl GeForce je značně převažující a odpovídá dominantní pozici Nvidie na poli herních grafických karet. Nejčastěji používaným rozlišením primárního monitoru je stále 1920×1080, pozvolna klesající (více než polovina hráčů), následuje s pětinovým podílem 2560×1440, vyrovnaný, byť malý podíl mají vyšší rozlišení jako 3440×1440 a 3840×2160. Procesory hráčů mají na Linuxu nejčastěji 4 fyzická jádra, roste podíl 6 a 8jádrových a také procesorů s ještě více jádry.

Wine 10.0 krátce po Novém roce

Cesta k Wine 10.0 je vydlážděna, hlásí Alexandre Julliard, vydání proběhne někdy v polovině ledna příštího roku. V tuto chvíli je stav projektu takový, že vydání Wine 9.21 se pozdržuje zhruba o týden, kvůli posledním patchům a Alexandrově aktuálním cestování.

O týden později přijde Wine 9.22 a o dva týdny později to, co bylo původně značeno jako Wine 9.23, nově ale půjde o Wine 10.0-rc1, konkrétně 6 prosince tak spolu s touto verzí dojde na code freeze a následovat bude sekvence kandidátů na desítkovou verzi až do zmíněné poloviny ledna příštího roku.