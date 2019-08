 »   »  Aktualizace Ubuntu Yaru, AMD EPYC v testech

Desktopové téma Ubuntu Yaru dostane velkou aktualizaci

Pro fanoušky výchozího vzhledu linuxové distribuce Ubuntu přichází (doufejme) dobrá zpráva. Téma Yaru čeká velká aktualizace, která souvisí s novějším GTK 3.12 a aktualizovaným výchozím vzhledem GNOME Adwaita. Nové Yaru téma najdeme v blížícím se Ubuntu 19.10 „Eoan Ermine“ (do jehož vydání zbývají zhruba dva měsíce).

Cílem přepracované verze Yaru je vyhnout se současným problémům, které Yaru má v souvislosti s tím, že je vlastně určitou modifikací. Novou verzi již lze zkoušet, je nahrána v master větvi, autoři ale zatím nezveřejnili screenshoty. Nové téma by mělo usnadnit život i vývojářům.

Shrnutí výkonu 7nm AMD EPYC

Phoronix vydal shrnující grafy „pro líné čtenáře“, které kompletují výsledky měření procesorů EPYC 7502 a 7742 oproti Intel Xeon Platinum 8280, tedy srovnání toho nejlepšího, co aktuálně AMD a Intel nabízejí.

Následně tyto výsledky komentují slova o tom, že tyto levnější procesory [AMD EPYC] ve skutečností nabízejí vyšší výkon a jsou energeticky efektivnější ve většině reálných zatížení. Intel přitom aktuálně nemá nic, co by proti 7nm generaci AMD EPYC s až 64 CPU jádry mohl postavit, i dvoučipový slepenec chystaný na příští rok bude jen 56jádrový a navíc si vyžádá nový socket a bude energeticky méně efektivní.

Intel tak v současné době těží hlavně ze softwaru, kde má za roky pumpování výrazně větších peněz do vývoje open-source než AMD nastřádány takové optimalizace, že smazává část onoho náskoku svého konkurenta.

Plány AMD pro Zen 3 a Zen 4

Tolik tedy ke druhé generaci AMD Zen architektury prezentované největšími serverovými procesory. AMD samozřejmě již pracuje na nástupcích, Zen 3 je na papíru hotov a uvedení architektury můžeme očekávat už v příštím roce (realisticky předpokládejme tedy v době, kdy se Intel možná konečně „dopatlá“ k pořádným Xeonům, jakž-takž konkurenceschopným vůči Zenu 2).

Zen 3 bude využívat 7nm EUV litografii, která přinese další zvýšení tranzistorové hustoty a lze tak očekávat lepší energetickou efektivitu CPU čipletů. Dojít by mělo i na nové instrukce, ale zde ještě AMD dejme čas.

Zen 4 by se pak (pokud půjde vše hladce) měl objevit v roce 2021, přičemž AMD bude pro jeho výrobu využívat buď nějaký další pokročilejší 7nm+ proces, nebo přímo jeho více vylepšenou verzi, tedy 6nm EUV proces. Vše závisí na to, co bude použitelné pro AMD, co se podaří nasmlouvat a co TSMC stihne přivést k velkoobjemové výrobě za rozumnou cenu.

Linux 5.4 začne s odstraňováním Wireless USB a Ultra Wideband

Z Linuxu v nepříliš vzdálené budoucnosti zmizí dva subsystémy. Oba jsou již označeny jako opuštěné (orphaned), jelikož je již nějakou dobu nikdo neudržuje. První je Wireless USB (WUSB), druhým Ultra Wideband (UWB).

Podpora WUSB v Linuxu nebyla aktualizována už zhruba 10 let, jelikož otěže v dané oblasti převzaly standardy Wi-Fi a Bluetooth. WUSB přitom stavělo na rádiové platformě UWB, jejíž osud v Linuxu je podobný. Linux 5.4 tak začne obě rozhraní odstavovat na vedlejší kolej a můžeme očekávat, že během několika příštích vydání zmizí jejich podpora zcela.