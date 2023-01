AMD a Intel na přelomu roku s novinkami

Člověk by si skoro myslel, že kostky jsou vrženy, karty rozdány a AMD Zen 4 vs Intel Raptor Lake je již téměř ukončenou bitvou. Koná se však v těchto dnech CES, kde všichni výrobci představují další novinky, což pro Intel znamená představení 65W Raptorů (plus neoficiální úniky parametrů 6GHz modelu Core i9–13900KS) a pro AMD zase nové modely generace Zen 4 s velkou 3D cache, která AMD navrací korunku nejvýkonnějších CPU pro hraní her (plus další věci, viz dále)

Zkrátka a dobře, nuda se rozhodně nekoná, nicméně ne všechny zprávy jsou pozitivní.

Novinky u AMD





Nejprve se zastavme u Zenů. Lisa Su a spol. nyní představili vybrané nové Ryzeny 7000 ve verzi X3D, tedy s velkou 3D cache (podrobněji na Cnews). Jak víme z modelu 5800X3D z minulé generace, nárůst výkonu s použitím této velké (megabajtově i křemíkově) vyrovnávací paměti může být od takřka nuového až po slušné desítky procent navíc, dle typu úlohy. Shodou okolností se oblíbený kanál Asianometry v této době (čtyři týdny zpátky) zamýšlí nad tím, jak právě paměťová náročnost a neschopnost průmyslu přicházet se stejně rychlými inovacemi v RAM jako u CPU představuje problém zejména pro AI úlohy.





Plus v tomto kontextu připomeňme loňské pěkné shrnutí, kterak Nvidia vyhrála AI.

Na trh vedle velkou cachce obdařených Ryzenů zamíří také úspornější 65W modely.

AMD vedle nových Ryzenů také představila nové akcelerační GPU karty Radeon Instinct MI300. Avšak v grafických kartách se jí spíše nedaří, její podíl dokonce klesá, a to na klesajícím trhu, kterému z hlediska samostatných „velkých“ karet s GPU suverénně dominuje Nvidia. Uvidíme, jestli trend změní náhled na budoucí produkty, AI akcelerátory Alveo V70 spadající pod AMD vlastněný Xilinx a stavějící na architektuře označované jako XDNA.

A snad ještě jedna s CESem nesouvisející zajímavost: do AMD se po 10 letech v SUSE vrátil vývojář Bronislav Petkov.

Stručně tedy současný stav AMD lze zhodnotit jako dobrý. Firma má na trhu nejlepší x86 procesory architektury Zen 4, vybrané kousky předchozích generací Zen 3 a Zen 2 se doprodávají za sympatické ceny a daří se jí stále iv herních konzolích Sony i Microsoftu. Jen na poli grafických karet přes všechny inovace stále nedokáže p-r-orazit ekosystém Nvidie, na druhou stranu víme, že z Intelu ji minimálně letos, a kdo ví jestli vůbec, nehrozí žádná zásadní konkurence.

Intel s Raptorem a Arc

Intel navazuje na vyšší modely Raptor Lake představením těch 65W, na které čekají mnozí zájemci, jež K-čkové modely neoslovují. Na trh tak míří jak další desktopové procesory této generace, tak mobilní čipy.

Nutno však doplnit dvě podstatné věci: pouze nejvyšší model Raptor Lake od 13700 výš jsou skutečně nové, všechno nižší jsou spíše přeznačené/poupravené modely předchozí 12. generace Alder Lake s menší velikostí L2 cache.

Druhou smutnější novinkou je aktuální tiché zdražení předchozí generace Alder Lake, po kterém může následovat zdražení nyní uváděné 13. generace. V jaké fázi cenové šachové partie s AMD se nacházíme, je otázkou, pravdou však je, že AMD nasadila cena generace Zen 4 ne výše než u předchozí a nejvyšší model 7950X dokonce oproti 5859X zlevnila. Nicméně není v pozici Intelu, na kterém závisí velcí prodejci hotových sestav, jejichž objemy objednávek zkrátka dokáže uspokojit pouze Intel.

Do třetice se ještě zastavme u Intelu, a to konkrétně velkých GPU a karty Arc A770, kterou Phoronix otestoval na výkon pod Windows 11 a Ubuntu 22.10 s Linux 6.2 + Mesa 23.0-devel z Gitu. Výsledek bohužel odpovídá tomu, co lze reálně očekávat v této době, tedy je na Windows o desítky procent lepší než na Linuxu, místy skoro až dvojnásobný a navíc se na Linuxu nezřídka objevují takové chyby v renderingu, že hry ani nelze rozumně provozovat.

Důvody jsou nasnadě: Intel dohání skluz desítek let oproti AMD a Nvidii ve vývoji ovladačů pro karty, na nichž hráči hrají AAA tituly. Už z dřívějška víme, že se rozhodl nepodporovat starší verze DirectX a uživatele odkazoval v případě problémů na překladovou vrstvu od Microsoftu pro Direct3D 12. Víme, že vývojářů nemá tolik, kolik by bylo potřeba, a tak je toto jediný možný výsledek: primární síla myriády vývojářů na ovladačích pro Arc a optimalizace pro hry cílí na platformu Windows s DirectX 12 a na Linux se – řekněme diplomaticky – třeba také někdy dostane.

Intel je tedy i na začátku nového roku 2023 v horší výchozí pozici co se kvality jeho produktů týče. Raptor Lake bylo možné považovat za výkonnější jen několik týdnů (navíc za cenu výrazně vyšší spotřeby), nyní si toto žezlo AMD za pár týdnů vezme zpět. Nic zásadně zajímavého mezi desktopové Raptory Intel nyní nepřináší a jeho grafické karty Arc jsou stále spíše v beta fázi kvality ovladačů, resp. v kvalitě takové, že AMD ani Nvidia by si něco takového nemohly dovolit.

Osobně přestávám věřit, že se grafické karty Intel Arc nějak na trhu chytnou. Možná se Intel pokusí udržet je v OEM sestavách, ale budou-li náklady na vývoj ovladačů příliš velké, dojde buď ke změně pojetí produktu (jako se to stalo od Larrabee ke Xeon Phi; zde třeba do podoby GPU dlaždic do budoucích lepených CPU), nebo bude řada Arc ukončena a celá investice odepsána (podobně jako Nokia za Elopa, nebo u Intelu již zmíněný projekt Larrabee či paměťová technologie 3DXPoint).

Intel stále trpí horší kvalitou svých výrobních procesů ve srovnání s TSMC. Lze mu však vysmeknout poklonu za to, jak i přesto dokáže postupně inovovat ten nepovedených 10nm proces, dnes známý jako Intel 7. Na procesu, u kterého na počátku s bídou dokázal vyrobit pár mrzkých CPU Cannon Lake (a GPU část si raději objednal u AMD), nyní vyrábí až 32vláknová desktop CPU. Podobně sympaticky si AMD vedla když na 32nm procesu uvedla na svou dobu solidní 6jádrové Phenomy II X6, či ještě dříve když na 90nm procesu postavila krásně úsporné Athlony X2 řady EE SFF.