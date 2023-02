AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 v GPUOpen, práce na Plasmě 6.0 jedou naplno

Novinky v KDE: hlavně ta Plasma

Posledné QTpětkovou Plasmu 5.27 máme už pár dní na světě, logicky je tak tématem velké části novinek posledního týden ve shrnutí Nate Grahama. Dodává, že těch pár regresí, které se našly, už je opraveno a tak pět-sedmadvacítka je jedním z nejhladších vydání desktopu KDE vůbec.

V Dolphinu půjde od verze 23.04 nastavit způsob zobrazení práv ( drwx / 755 / kombinace). Do Plasmy 6.0 zamíří různé novinky, Discover nabídne třeba vylepšenou podporu Flatpaků. Gwenview 23.04 zase přinese plynulé zoomování u fotek při změně pomocí Ctrl+scroll na touchpadu. Tak ši onak výpis novinek naznačuje, že kromě drobných korekcí pro Plasmu 5.27.x už vývojáři opravdu pracují na šestkové řadě. Jinak za poslední týden bylo opraveno 106 chyb.

AMD vydala GPUOpen FidelityFX FSR2 v2.2

Tým kolem GPUOpen zveřejnil novou verzi upscalovacího balíku FSR2 2.2 (FidelityFX Super Resolution). Při jejím použití by uživatelé měli vidět výrazně lepší kvalitu výsledného obrau, neb jde o první vydání výrazně lepší dvojkové verze, tedy FSR2, v rámci otevřeného projektu GPUOpen.





Pokrok v přípravě Ubuntu pro ARM notebook Lenovo ThinkPad X13s

Lenovo ThinkPad X13s bude s jádrem Linux 6.3 zase o něco použitelnější na Linuxu. Do verze 6.2, tkerá v těchto dnech přichází, se vše ještě nestihne, nicméně v příští verzí čekejme velké vylepšení podpory použitého ARM SoC Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, konkrétně půjde o MSM DRM ovladač pro obsažené grafické jádro.

Heinrich Schuchardt, který se projektu věnuje v Canonicalu, nyní uvádí, že s jádrem Linux 6.2 jsou sice problémy při běhu z USB zařízení, nicméně při použití předpřipraveného obrazu na NVMe úložišti už vše funguje. Aktuální stav lze hodnotit tak, že letos ještě bezproblémový běh Linuxu na uvedeném notebooku nečekejme, ale v roce příštím, třeba s Ubuntu 23.04, může být už vše jinak.





Ubuntu 23.04 i Debian se připravují na Triple Buffering v GNOME

Zdá se, že tripple buffering v renderingu GUI se neobjeví dříve než s GNOME 45. To však nebrání vývojářům Debianu a Ubuntu, aby jej neimplementovali dříve. Na podpoře dynamického triple bufferingu v GNOME se podílí mimo jiné Daniel van Vugt z Ubuntu / Canonicalu, použití této metody pak povede k celkově plynulejšímu běhu prostředí oproti prostému double bufferingu. Poslední práce a Danielovy patche řeší například optimalizaci potřeby výkonu CPU při pouhém pohybu kurzoru myši, kde nejnovější optimalizace přináší 10% pokles.

GNOME 44 je aktuálně ve fázi feature freeze a začlenění se nestihlo. Příslušné patche si však již našly cestu do vývojových větví Debianu a Ubuntu 23.04 a klidně mohou být nasazeny ještě s GNOME 43, byť tak nějak zvnějšku. Daniel dodává, že na jeho grafice od Intelu dosahuje s tripple bufferingem v situacích, kdy předchozí snímek je s vykreslením opožděn a tripple buffering přiměje GPU k vyšším taktům, nárůstu renderování rozhraní z 30 na 60 fps. Vývoj běží už více než dva roky, avšak zatím někteří uživatelé stále reportují například pády či výtuhy po probuzení.

Vydáno Wine 8.2

Na světě je v pořadí již druhá dílčí aktualizace Wine osmé řady. Přináší další vylepšení debug informací v módu Wow64 a podporu Wow64 v knihovně WPCAP. Tvůrci také doimplementovali podporu kodeku Indeo IV50 a také jmenných sad monitorů z EID dat. Opraveno je celkem 22 chyb, kdy nejdelší čekání na uzavření od nahlášení trvalo téměř 3 roky, nejkratší pak dva dny.

Obří balík nového kódu pro LLVM: 700 tisíc řádků od Intelu

Runtime kód pro běh OpenCL na CPU, to je nejnovější příspěvek Intelu do balíku LLVM. Vývojáři procesorového gigantu se s tím nemazlí, jejich merge request má velikost téměř 719 tisíc řádků kódu ve více než 2750 zdrojových souborech. Nejve však o nic neočekávaného, po Intelu se otevřené podpory CPU OpenCL žádalo řadu let, přičemž první zprávy o budoucím otevření přicházely už před dvěma roky. Jak rychle se ale tento megabalík v projektu LLVM usadí, ukáže až čas.