 »   »  AMD končí spolupráci s Čínou, LibreOffice o 32bitové verzi

AMD zastavila licencování x86 technologií do Číny

Šéfka AMD Lisa Su potvrdila novinářům na Computextu 2019, že firma AMD nadále nelicencuje

své portfolio intelektuálního vlastnictví kolem x86 technologií žádným čínským společnostem. AMD takové licencování rozjela v roce 2016, kdy uzavřela smlouvu s Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd. (THATIC), což do firmy přineslo téměř 300 miliónů dolarů (plus licenční poplatky).

Důsledkem uzavřených dohod bylo například to, že čínský výrobce čipů Hygon začal na trh dodávat procesory rodiny Dhyana, které vypadaly jako serverové čipy AMD PEYC založené na architektuře Zen, ale obohacené navíc o čínskou vládou schválené schopnosti kolem kryptografie. Další aktualizace architektury, tedy zejména novou Zen 2, již žádný čínský partner od AMD nezíská.

Otázkou, kterou se asi čínští představitelé nepohrnou západním novinářům hned tak zodpovědět, je to, zdali toto stačilo čínským firmám, aby na základě x86 IP v procesorech architektury AMD Zen pokračovaly ve vlastním vývoji x86 CPU.

LibreOffice upřesňuje konec 32bitové verze

The Document Foundation stojící za kancelářským balíkem LibreOffice před pár dny přišla s oznámením o konci 32bitové verze pro Linux. Jelikož oznámení vyvolalo nemálo otázek, máme tu nové upřesnění, které v podstatě slouží jako ujištění, že se nic zásadního neděje. Vlastně téměř vůbec nic.

Takže tedy explicitně: LibreOffice končí s vydáváním vlastních 32bitových binárek, nikoli s kompatibilitou kódu pro 32bitové systémy. A jelikož na Linuxu prakticky jen málokdo používá originální binárky – téměř všichni využívají ten či onen balíčkovací systém své distribuce – tak se pro drtivou většinu lidí nic nemění. Distribuce mohou nadále vytvářet 32bitové balíčky, jelikož zdrojový kód LibreOffice je pro to stále připraven.

Pro uživatele Windows jen krátká zmínka: zde 32bitová binárka (tedy „instalačka“) bude nadále vytvářena – samozřejmě za předpokladu, že zájem o 32bitovou verzi neklesne na tak zanedbatelná čísla jako u Linuxové verze.

Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že zájem o 32bitovou binárku LibreOffice na Linuxu stále klesá a za poslední dva roky klesl natolik, že už se nevyplatí binárku vůbec vytvářet / testovat / udržovat. The Document Foundation tak tento případný proces do budoucna přenechává samotným linuxovým distribucím, které si své balíčky sestaví správně vůči svým verzím knihoven atd.

Podrobněji k herní platformě Google Stadia

S blížící se herní akcí E3 zveřejnil Google další podrobnosti ke své připravované streamovací platformě pro hry, jménem Stadia. Tato platforma poběží na Linuxu, poháněna grafickými procesory AMD za pomoci API Vulkan (též původem z AMD).

Pro hraní v 1080p si bude Stadia žádat nejméně 10Mbit/s připojení (jistě netřeba dodávat, že druhou podstatnou věcí je ping), pro 4k/60p s 5.1 zvukem pak minimálně 35Mbit/s připojení. 4k verze služby Stadia Pro vyjde na 9,99 USD/měsíc a součástí budou různé hry. Ovladač Stadia bude možné koupit za 69 USD. Služba bude spuštěna v listopadu tohoto roku.