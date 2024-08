AMD Ryzen 9 9950X: test potvrdil nového krále PC světa

Úvodem k situaci na trhu

AMD v těchto týdnech postupně uvádí na trh nové Ryzeny řady 9000, tedy generace Zen 5. Opět posouvá IPC, opět posouvá energetickou efektivitu, opět posouvá kvalitu implementace AVX-512. Výsledkem tak je to, co hezky ilustruje Phoronix ve svém testu: Ryzen 9 9950X je nejlepší desktopový procesor pro běžné uživatele, nic tak úžasného jsme tu nikdy neměli a AMD opět odskakuje Intelu i sama sobě a postupně posílá do důchodu jak cokoli s nápisem Core, tak cokoli typu Zen 4 a starší.

Nelze než vyjádřit údiv a obdiv, jak se AMD nadále daří slušné mezigenerační posuvy výkonu a efektivity. Ale pojďme se vybranými výsledky ve stručnosti probrat. Komukoli, kdo uvažuje o nové desktopové platformě rozhodně doporučuji test Ryzenů 9950X a 9900X na Phoronixu.

Mezitím doplňme, co jsme podrobněji rozebírali minulý týden: Intel se potácí v problémech, zejména problémech s (ne)kvalitou výroby Core 13. a 14. generace, která vyústila v obrovskou ztrátu hodnoty firmy. Nyní po dvou týdnech od zveřejnění posledních výsledků můžeme říci, že propad hodnoty akcií Intelu se zastavil a nadále se drží kolem 20dolarové hranice.





Zdali se od ní odlepí výše, nebo setrvá, nebo opět zavelí k poklesu, rozhodnou nové mobilní procesory Lunar Lake, nové desktopové procesory Arrow Lake, případně druhá velká generace grafik Battlemage – toto vše je otázkou nadcházejících týdnů až měsíců, řekněme do konce tohoto roku budeme vědět, jak to dopadlo.

Úvodem doplňme:

Zen2 / Ryzen 9 3950X byl vydán v listopadu 2019

Zen3 / Ryzen 9 5950X byl vydán v listopadu 2020

Zen4 / Ryzen 9 7950X byl vydán v září 2022

Zen5 / Ryzen 9 9950X je vydán v srpnu 2024

adekvátně tomu čekejme Zen6 / Ryzen 9 11950X, do té doby bude model 7950X (případně pozdější 7950X3D) králem.

Výběr z testu

Řada Ryzenů 9 9900, tedy modely 9950X a 9900X jsou parametrovými následníky Zen4-Zen3-Zen2 modelů 7950X-5950X-3950X, resp. 7900X-5900X-3900X. Vyšší model nabízí 16×CPU/32×HT, nižší 12×CPU/24×HT. Průběžně se mění hlavně dosahované frekvence, případně velikost cache a cena. Vyšší model 9950X lze už potkat jako položku v e-shopech kolem 18 000 Kč, model 9900X pak za zhruba 12 500 Kč.

Pro srovnání ceny 7950X/7900X se dnes pohybují kolem 13 000/9 500 Kč a starší AM4/DDR4 Ryzeny 9 5950X/5900X se doprodávají kolem 8 200/6 200 Kč.

Nové modely tak vyjdou na přibližně 135 % ceny předchozí generace, resp. 210 % ceny AM4 generace před ní. Uvidíme, jaký je to údaj v kontextu výkonu, resp. poměru výkon/spotřeba (to možná s ohledem na nejnovější informace ponechme zatím u ledu), avšak mějme na paměti, že Ryzeny řady 5000 už končí, platforma AM4 už nebude dále rozvíjena (až na čestné výjimky)

V případě zájmu o detailní rozbor nové architektury Zen 5 doporučuji článek kolegy Jana Olšana na Cnews:

Prvním zastavením je Blender a rendering přes CPU. Model 9950X zde v BMW testu dosahuje výsledku za necelých 45 sekund (spotřeba max. 200W), zatímco 7950X za 50 sekund (max 228W), model 5950X za 81 sekund (max 140W) a nejlepší konkurence, tedy Core i9–14900K za 56 sekund (max 276W). Ano, Zeny 5 jsou typicky úspornější než Zeny 4, jde o jednu z evolučních výhod nové generace.

Zajímavé je, že i v testu Intel Open Omage Denoise je nový nejvyšší procesor AMD (Ryzen 9 9950X) o dobré dvě třetiny rychlejší než nejvyšší model od Intelu (14900K), a to při výrazně nižší průměrné i maximální spotřebě (162 vs 204 W, resp. 192 vs 288 W). AMD dokončí úlohu výrazně rychleji a během oné kratší doby spotřebovává výrazně méně energie.

To je pro Ryzen 9 9950X typické a to přesto, že není energeticky nejefektivnějším procesorem v tomto testu (toto prvenství má 8jádrový Ryzen 7 9700X), oproti Intelu má přesně dvojnásobně lepší energetickou efektivitu.

Z testu komprese videa vypichuji intelův kodér SVT-AV1 2.1, a to v nastavený vyšší kvality Preset 5. Zde Ryzen 9 9950X dosahuje výkonu téměř 25 fps, zatímco Intel 14900K výkonu 16 fps. Naopak lépe si Intel vede v SVT-HEVC a krok s Ryzeny drží v SVT-VP9. V x265 je opět viditelně lepší Ryzen.

Podíváme-li se na H.266/VVC, pak v kodéru uvg266 v nastavení Very Fast dosahuje Ryzen 9 9950X 38 fps, zatímco Intel 14900K jen 28 fps. V testu VVenC 1.11 s profilem Fast dosahuje Ryzen 9950X výkonu 9,64 fps, Intel 14900K pak výkonu 7,79 fps. U těchto testů Phoronix neuvádí spotřebu procesorů, lze tak pouze předpokládat, že u Intelu je nadále vyšší než u AMD.

V testech strojového učení se změna nekoná, Ryzeny jsou viditelně rychlejší než jejich odpovídající Intel protějšky. Například v Intelově OpenVINO v testu rozpoznávání tváří je to 46,62 fps u Ryzenu oproti 17,68 fps u Core. Výsledek Ryzenu je tedy 2,6× lepší než u Intelu, a to při nižší spotřebě. Obecně lze o OpenVINO říci, že nové Ryzeny zde dosahují vždy více než dvojnásobně vyššího výkonu než Intel, mnohdy až třikrát vyššího výkonu.

Ryzen 9 9950X na Phoronixu (srpen 2024) Autor: Phoronix

Geometrický průměr skrze celou skladbu testů říká, že Ryzen 9 9950X dosahuje výkonu 126,34, zatímco Intel 14900K pouze 95,05. Nový Ryzen je tedy o třetinu rychlejší. Jeho min-avg-max spotřeba je 10–137–202W, zatímco u Intelu je to 5–157–348W. AMD tedy odvede práci výrazně rychleji, a to při výrazně nižší spotřebě. Phoronix v závěru vypichuje i skladby testů pro jednotlivé typy úloh (tvůrci, kryptografie, databáze, HPC, strojové učení, renderery, kódování videa) a toto platí prakticky vždy, snad jedině u databází není propad Intelu oproti AMD tak velký.

Předběžné hodnocení

Podle posledních informací momentálně v desktopech (což je segment, který je na ústupu – rostou notebooky) ovládá AMD necelou čtvrtinu trhu, Intel pak zhruba tři čtvrtiny. Tyto statistiky zahrnují samozřejmě i ty milióny sestav, co chrlí velcí výrobci jako Dell, HP, Lenovo, kde by AMD ani nestíhala pokrývat tak olbřímí objednávky. Proto při pohledu na statistiky obchodů, které prodávají komponenty nám nadšencům to může vypadat divně – v segmentu komponent už dávno výrazně vládnou Ryzeny.

Obávám se, že i nadále se budou čísla postupně měnit ve prospěch AMD. Tedy vlastně neobávám, pro konkurenční prostředí na trhu je toto lepší stav, než situace před nějakými 10 lety, kdy AMD zoufale paběrkovala, nebo ještě dříve, kdy Hector Ruiz nebyl schopen protlačit výborné Athlony 64 oproti Intelovým Pentiím jinak, než že celou jednu vyrobenou várku daroval HP do jejích sestav (a stejně to tehdy k ničemu nevedlo). Nene, toto je super stav. Intel má dostatečný prostor s tím ještě něco udělat díky své schopnosti sytit velké odběratele, ale už má na krku obrovský kámen jménem AMD. A tento kámen nyní s generací Zen 5 ještě povyrostl.

Optikou testu Phoronixu lze snad jen vyjádřit údiv nad všemi, kdož dnes kupují procesory Intelu, které jsou 1. pomalejší, 2. hladovější, 3. nestabilní. Kromě nějakých specifických potřeb (Thuderbolt?) už dnes platformě AMD nic zásadního nechybí, už existují i AM5 desky s 10Gbit/s LAN, schopnost práce s rychlými DDR5 moduly se stále zlepšuje, blíží se openSIL a tak bych mohl pokračovat.

Nechme už Intel plavat. On tu bude vždy, bude hrát nějakou roli, nicméně až se budete za 5 let rozhodovat o novém PC, to rozhodnutí se patrně bude týkat, zdali koupit AMD, nebo ARM. Tedy za předpokladu, že AMD nebude schopna nabídnout nějaký ten „cool ARM“, jak to plánovala za Jima Kellera a jeho projektu K12.

Je přirozeností, že stvořitelé trhů jednoho dne zmizí. Já osobně mám báječné vzpomínky na psaní na stroji IBM Selectric III, který jsem asi před 15 lety získal z druhé ruky. Úžasný, asi tak půlmetrákový výrobek, který uměl psát texty a v případě potřeby bylo možné s ním umlátit slona, nebo se za něj schovat při atomovém výbuchu. Tenhle stroj a jeho písma na „golfovém míčku“ kdysi totálně vládly světu. Dnes už to nikoho nezajímá.

Stejně tak kdysi vládla světu Creative Labs. Každý chtěl Sound Blaster AWE32. Nebo aspoň Sound Blaster 16. Ale většinou jsme dosáhli jen na něco Sound Blaster Pro kompatibilního jako ESS 688. O dekádu později všichni prahli pro Sound Blasteru Live! … aby o pár let později se Creative stala irelevantní, všichni byli spokojeni s integrovanými Realteky, nebo něčím typu VIA Envy24HT. Éra Sound Blasterů skončila.

Stejně tak kdysi před 25 lety běžela slavná éra akcelerátorů 3Dfx, které doslova ovládly svět. Kdo neměl Voodoo Graphics, Voodoo 2, Voodoo 3, tak měl třeba Rush nebo Banshee.

Kdo se bude chtít držet mainstreamu, už patrně nesáhne po Intelu, stejně jako dnes nesahá po distribucích typu Mageia. Bere buď Fedoru, nebo Ubuntu (nebo něco takového velkého). To ale neznamená, že Mageia neexistuje.

Riziko přílišné kadence příliš dobrých nových produktů

Vlastně je tu jedna společnost, která AMD narušuje její schopnost prodávat Ryzeny. A tou je sama AMD. Vezměte si, že byste si před 3 roky koupili Ryzen 9 5950X. Dnes vám Ryzen 9 9950X – zaokrouhlím to nahoru, aby to působilo bombastičtěji – dá skoro dvojnásobný výkon.

Nebo ještě jinak: výkon 16jádrového Ryzenu 9 5950X dnes v mnoha úlohách srovnává 6jádrový Ryzen 5 9600X. Neskutečné. AMD kvalitou Zenů 5 zabíjí doprodeje Zenů 3 a v kombinaci s dostupností tří generací Zenů (ehm … tvařme se chvíli, že stále prodávaný Zen 2 Ryzen 4500 neexistuje) si sama parazituje možnosti pozicování produktů na trhu, kde Intel už vlastně není moc konkurenceschopný a pokud je, zabije si to nekvalitou výroby a mlžením kolem ní.

Zkrátka a dobře: Ryzen 9 9950X je naprosto úžasný procesor (a totéž budeme moci říci o jakémkoli Ryzenu generace Zen 5). Ale proč bych jej dnes za 18 tisíc kupoval, když mám svůj stále dobrý starší Ryzen (třeba 3700X, 5600X apod.) a za tři roky ode dneška mi stejný výkon dá Ryzen 13600X za cenu 7 500 Kč. Proč prostě nepočkat? Ne každý takové rozhodnutí udělá, ale poměrně významné množství lidí dle mého skromného názoru ano.

Kdo však chce to nejlepší, má tři možnosti: buď koupit hned Ryzen 9 9950X, nebo počkat na uvedení Intel Arrow Lake (a jestli to něco změní), nebo počkat na variantu s V-cache, tedy Ryzen 9 9950X3D.