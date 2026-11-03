Americké sankce jako varování: jak snížit závislost evropského internetu?

Internet se zdá být v principu decentralizovanou infrastrukturou, kterou nemůže ovládat jeden subjekt nebo stát. Události v posledních letech ale ukazují, že takové riziko přesto existuje. Právě o tom debatovali účastníci závěrečného plenárního zasedání konference RIPE 93 v Sofii.
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Americké sankce na evropské půdě
Impulsem k diskusi byl případ italského poskytovatele služeb Autistici/Inventati, který se stal terčem amerických sankcí. Následovaly zásahy, které činnost firmy omeziny z několika stran: její doména byla vyřazena z DNS, PayPal zablokoval účet pro přijímání darů a italská banka účet uzavřela s odůvodněním, že by jinak mohla přijít o přístup ke službám Mastercard a Visa. Autistici/Inventati nakonec ukončila provoz, aby ochránila své dobrovolníky a uživatele. Nizozemská policie později na žádost amerických úřadů zabavila její server v amsterdamském datacentru.
Případ ukazuje, že sankce nemusejí zasáhnout pouze organizaci, na kterou přímo míří. Mohou dopadnout také na její banku, platební služby, poskytovatele infrastruktury nebo zaměstnance. V debatě zazněl příklad pracovníků Mezinárodního trestního soudu, kteří podle diskutujících přišli o bankovní služby i zdravotní pojištění kvůli vazbám jejich poskytovatelů na americké subjekty.
Úvodní řečník Timo Hilbrink upozornil, že se chystají další sankce. Sankce a ekonomické vyloučení vůči Íránu, sankce proti Mezinárodnímu trestnímu soudu v Amsterdamu, protože dělá věci, které se americké vládě nelíbí.
Kdo ví, co přijde dál? Já to nevím. Která další organizace by mohla být sankcionována? Může to být kdokoli. Pokud uděláte něco, co není v souladu s postojem americké administrativy, mohou na vás uvalit sankce. Bylo by krajně pošetilé sankcionovat organizaci, jako je RIPE NCC, ale v poslední době padla i rozhodnutí, o nichž jsme si nikdy nemysleli, že by mohla padnout, vysvětlil Hilbrink.
Závislost sahá hlouběji než ke cloudu
Kořen závislosti spočívá v tom, že významné části internetového ekosystému sídlí ve Spojených státech. Jmenovat lze například provozovatele registrů doménových koncovek .org, .net a .com, cloudové služby i řadu organizací zapojených do správy internetu. Americké firmy také ovládají největší certifikační autority a mají obrovský vliv na globální platební systém.
Otázka proto nezní jen, zda lze přesunout web na jinou doménu nebo server. Závislosti se mohou řetězit: banka spoléhá na karetní společnosti, poskytovatel cloudu na další dodavatele a důležitá služba na software či certifikáty, které spravuje někdo jiný. Jeden z účastníků diskuse připomněl, že podobný problém může vzniknout i v Evropě, pokud se změní politické prostředí nebo začnou jednat nátlakově místní vlády či nadnárodní instituce. Riziko tedy není výhradně americké.
Rozsah závislostí navíc není vždy zřejmý. Randy Bush v debatě upozornil na vzájemné vazby mezi systémy RPKI a DNS: RPKI využívá DNS a DNS zase RPKI. Další diskutující připomněli, že závislost může zasahovat až k hardwaru a jeho dodavatelskému řetězci. Úplná soběstačnost by proto byla mimořádně náročná a podle některých by v krajním případě znamenala vyrábět vlastní hardware.
Nejde o odříznutí od světa
Z debaty ale nevyplynula výzva k vytvoření izolovaného „evropského internetu“. Joe Abley varoval, že internet byl vybudován jako globální síť založená na spolupráci, nikoli jako soustava uzavřených regionálních ostrovů. Pokus odříznout se od vnějších závislostí by mohl popřít právě ty vlastnosti, díky nimž internet funguje.
Odolnost lze podle něj posilovat spíše na okrajích sítě: nespoléhat na jedinou banku, měnu, datacentrum, doménovou koncovku ani DNS službu. Takový přístup odpovídá principu, že se nemají vytvářet jednotlivé body selhání. Sander Steffann v této souvislosti poznamenal, že odhalování těchto slabých míst je se samotným principem internetu v souladu.
V debatě se objevila i praktická otázka: co přesně znamená „připravit se“? Přesun z americké doménové koncovky na národní doménu nemusí sám o sobě problém vyřešit, pokud by se nátlak mohl zaměřit na registr nebo další část infrastruktury. Podobně nestačí najít alternativního dodavatele, pokud jeho vlastní provoz závisí na stejných službách.
Začít mapováním a posilovat to, co je dosažitelné
Účastníci se shodli především na potřebě nejprve zjistit, na čem organizace skutečně závisejí. Benedikt Stockebrand navrhl zmapovat tyto závislosti a pak rozhodnout, které lze omezit nebo nahradit. Pro RIPE NCC by podle Hilbrinka dávalo smysl připravit plán pro případ, že by se organizace sama ocitla pod tlakem, a předem promyslet možné kroky.
Daniel Karrenberg odmítl závěr, že je problém příliš rozsáhlý na řešení. Jednotlivci i organizace mohou postupovat po částech a například omezovat závislost osobní komunikace na velkých cloudových platformách. Jiný řečník zdůraznil, že je důležité obnovovat schopnost provozovat vlastní služby, například e-mail, místo toho, aby všichni spoléhali na několik centrálních poskytovatelů.
K větší odolnosti může přispět také rozmanitost softwaru. Maria Matějka uvedla příklad směrovacího softwaru BIRD a upozornila, že pokud by na jediné řešení spoléhala celá komunita internetových uzlů IXP, vznikla by další společná slabina. Alternativy a nižší počet závislostí mohou zvýšit odolnost, i když jejich vývoj a údržba něco stojí. Diskutující zároveň připomněli, že otevřený software může usnadnit vytvoření alternativy, ale někdo musí zaplatit její provoz a zajistit její dlouhodobou podporu.
Ondřej Caletka poukázal na to, že certifikační autorita Let's Encrypt má sice vazby na Spojené státy, ale veškerý její software je uvolněný pod svobodnou licencí. Mělo by tedy být snadné udělat vlastní evropskou verzi, jen se musí najít někdo, kdo to zaplatí a bude provozovat.
Zazněla také výzva, aby RIPE NCC zveřejnilo více informací o vlastní analýze rizik. Sasha Romijnová ale varovala před snahou dosáhnout dokonalé nezávislosti. Organizace by se podle něj měla soustředit na realistická opatření, která posílí její odolnost, místo aby si stanovila cíl odstranit každou představitelnou závislost.
Odolnost jako průběžná práce
Debata během setkání RIPE 93 nepřinesla jednoduchý recept ani seznam dodavatelů, které stačí vyměnit. Ukázala spíš, že politické rozhodnutí může zasáhnout internetové služby prostřednictvím řetězce firem a institucí, jehož délku si jejich uživatelé často neuvědomují.
Praktickým začátkem je proto zmapovat, kde se organizace opírá o jediného poskytovatele, právní jurisdikci nebo platební cestu. Následuje rozhodnutí, které závislosti lze rozumně omezit, kde je možné zajistit alternativu a které riziko je nutné přijmout. Cílem podle diskutujících není uzavřít internet do národních hranic, ale zachovat jeho globální propojení a zároveň snížit počet míst, jejichž selhání či politické ovlivnění může odříznout ostatní.