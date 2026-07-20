Arch Linux pro Steam Frame, Google uzavírá Android

Arch Linux pro Steam Frame
Společnosti Valve a Collabora představily první veřejnou ukázku projektu Holo Core, oficiálního portu Arch Linuxu pro architekturu ARM64 (AArch64), který bude tvořit základ operačního systému připravovaného VR headsetu Steam Frame. Protože Arch Linux dosud oficiálně ARM64 nepodporoval, bylo nutné vytvořit nové nástroje pro sestavování balíčků i kompletní CI infrastrukturu.
Vývojáři již zpřístupnili zdrojové kódy, binární balíčky i kontejnerové obrazy, aby se do testování a dalšího vývoje mohla zapojit komunita. Projekt Holo Core představuje důležitý krok k rozšíření Arch Linuxu na novou hardwarovou platformu a zároveň posiluje otevřený ekosystém kolem budoucích zařízení společnosti Valve.
Google uzavírá Android
Od září 2026 bude tichá aktualizace, kterou Google prosadí bez souhlasu uživatelů, blokovat každou aplikaci pro Android, jejíž vývojář se u Googlu nezaregistroval, nepodepsal smlouvu, nezaplatil a nepředložil vládní doklad totožnosti. Týká se to všech aplikací a všech zařízení po celém světě, bez možnosti odhlášení.
V srpnu 2025 společnost Google oznámila nový požadavek: od září 2026 se musí každý vývojář aplikací pro Android centrálně zaregistrovat u Googlu, než bude možné jeho software nainstalovat na jakékoli zařízení. Nejen aplikace z Obchodu Play: všechny aplikace. To zahrnuje i aplikace sdílené mezi přáteli, distribuované prostřednictvím F-Droidu, vytvořené nadšenci pro osobní použití.
Nezávislí vývojáři, církevní a komunitní skupiny i nadšenci budou všichni zbaveni možnosti vyvíjet a distribuovat svůj software. Tato změna se netýká mobilních operačních systémů bez služeb Google, jako jsou iodeOS, /e/OS od Mureny a CalyxOS.
GNOME OS plánuje aplikaci pro experimentální software
Projekt GNOME OS připravuje novou aplikaci Test Center, která usnadní testování experimentálních verzí aplikací a systémových komponent podobně, jako funguje služba TestFlight od Applu. Vývojáři budou moci sdílet testovací sestavení prostřednictvím jednoduchého odkazu a uživatelé je nainstalují jediným kliknutím, bez ruční práce s Flatpak balíčky nebo neoficiálními repozitáři.
Testovací verze budou jasně označeny jako experimentální a jejich platnost bude možné časově omezit. Nový nástroj bude podporovat také testování systémových rozšíření pomocí technologie systemd-sysext, takže bude možné bezpečně vyzkoušet nové funkce bez zásahu do základního systému. Projekt je součástí iniciativy GNOME OS Developer Tool Suite, která má zjednodušit vývoj i testování softwaru pro GNOME OS.
pico-usb-wifi
Projekt pico-usb-wifi promění levnou vývojovou desku Raspberry Pi Pico W v univerzální USB Wi-Fi adaptér, který funguje bez instalace speciálních ovladačů. Firmware vytváří transparentní síťový most mezi USB a bezdrátovou sítí, takže hostitelský počítač zařízení vidí jako běžné ethernetové rozhraní. Řešení podporuje sítě WPA2 i WPA3, IPv4 i IPv6 a funguje na Linuxu, Windows, macOS i mobilních operačních systémech díky standardním ovladačům CDC-NCM a CDC-ACM.
Nejnovější verze 1.1.0 přidává podporu více uložených Wi-Fi profilů, skenování okolních sítí a další vylepšení stability. Projekt je určen především pro vývojáře vestavěných systémů a všechny, kteří potřebují jednoduchý a levný způsob připojení zařízení k bezdrátové síti bez závislosti na proprietárních ovladačích.
Nově vydáno
Projekt deepin vydal novou verzi své distribuce založené na Debianu, deepin 25.2.0. ZimaOS, nezávisle vyvinutý operační systém založený na Linuxu, určený pro osobní servery a zařízení typu NAS vyšel ve verzi 1.6.2. Vyšel Debian 13.6 se 120 bezpečnostními opravami a 124 aktualizacemi pro zajištění stability. LazyLinux, distribuce založená na Voidu, která jako preferované pracovní prostředí používá Xfce a obsahuje rozsáhlou sbírku předinstalovaného softwaru je k dispozici ve verzi 20260712.