Artix končí s GNOME kvůli systemd, rakouská armáda přechází na LibreOffice

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Nautilus
Linuxová distribuce Artix opouští GNOME kvůli závislostem na systemd. Rakouská armáda se zbavuje Microsoft Office a přechází na LibreOffice. Ubuntu Touch 24.04–1.0 je první vydání systému založené na Ubuntu 24.04 LTS.

Artix opouští GNOME kvůli systemd

S vydáním GNOME 49 se desktopové prostředí stalo více závislým na projektu systemd. Výsledkem je, že GNOME vyžaduje více práce a oprav, aby bylo možné jej spustit na operačních systémech, které nepoužívají systemd. Linuxová distribuce Artix se proto rozhodla ukončit podporu pro toto prostředí

Hlavním problémem je odstranění záložního kódu pro jiné systémy než systemd v gnome-session. To v současné době znemožňuje spuštění gnome-shell/mutter na systému, který nepoužívá systemd. Poměrně jednoduchá oprava pomocí elogind, jaká byla provedena dříve, již také nefunguje. Jelikož vývojáři nemají čas ani zájem psát nový kód pro gnome-session, který by nebyl závislý na systemd, veškerá podpora pro desktopová prostředí GNOME musí být zrušena.

Prozatím jsou staré verze stále v repozitářích, ale protože jsou velmi propojené s jinými balíčky GTK/GNOME, není zaručeno, že budou skutečně fungovat, a později budou z repozitářů zcela odstraněny. Tato změna znemožní spouštění GNOME na dalších distribucích Linuxu, které standardně nepoužívají systemd, pokud nebudou balíčky opraveny tak, aby fungovaly s alternativními závislostmi. 

Plocha desktopového prostředí GNOME 49 GNOME 49

Rakouská armáda přechází na LibreOffice

Rakouská armáda se zbavuje Microsoft Office a přechází na LibreOffice. Celkem 16 000 pracovních stanic nyní používá open-source kancelářský balík, což je součást širšího trendu mezi evropskými institucemi, které usilují o digitální nezávislost na amerických cloudových službách. Plán přechodu začal už v roce 2020, kdy se armáda rozhodla vyhnout povinnému využívání cloudu u Microsoftu.

Po testovací fázi a školení vývojářů byl LibreOffice v roce 2023 nasazen naplno. Cílem přechodu nebyla úspora peněz, ale suverenita – citlivá data tak zůstávají na vlastních serverech. Rakouské ozbrojené síly navíc přispěly k vývoji LibreOffice – přidaly nové funkce, které dnes využívají i ostatní uživatelé po celém světě.

Rakouská armádaRakouská armáda

Ubuntu Touch 24.04

Ubuntu Touch 24.04–1.0 je první vydání systému založené na Ubuntu 24.04 LTS, které přináší výraznou modernizaci prostředí i celého softwarového základu. Nová verze zavádí aktualizované logo Ubuntu Touch v duchu současného „Circle of Friends“ a přidává možnost přepnout uživatelské rozhraní do světlého režimu, který lze jednoduše aktivovat v nastavení vzhledu.

Zásadní novinkou je také experimentální podpora šifrování osobních dat – zařízení tak lépe chrání citlivé informace v případě ztráty nebo krádeže. Telefonní aplikace získala zcela nový vzhled přizpůsobený větším displejům moderních zařízení a orientaci naležato. Uživatelé nově mohou přepínat režimy USB připojení – mezi nabíjením, přenosem souborů a sdílením internetu přes kabel.

Systém přináší i řadu dalších zlepšení, například snadnější ovládání pracovních ploch, vylepšené nastavení Bluetooth a Wi-Fi nebo úpravy zvyšující soukromí uživatelů.

Ubuntu Touch 24.04-1.0Ubuntu Touch 24.04–1.0

Murena nabídne hardwarové vypínače

Tým Murena oznámil partnerství, které společnosti umožní dodávat svůj operační systém /e/OS bez Google na nových mobilních zařízeních vybavených hardwarovými kill switchy. Konkrétně se jedná o telefon HIROH Phone Powered. Stačí stisknout tlačítko a fyzicky odpojit kamery a mikrofon. Tím se přeruší elektronické připojení a hackeři tak nemají šanci získat přístup k vašim datům.

prace_s_linuxem_tip

Kromě toho ještě má bezpečný softwarový přepínač, který okamžitě vypne veškerou bezdrátovou komunikaci, včetně mobilní sítě, Wi-Fi, Bluetooth a NFC. Jinak nabízí hardware prémiové kvality s 1,5k AMOLED displejem, 108MP zadním fotoaparátem a 32MP selfie fotoaparátem, 16GB pamětí a dalšími funkcemi. Telefon je zatím k dispozici pro předobjednávky a do prodeje se dostane na začátku roku 2026.

HIROH Phone PoweredHIROH Phone Powered

Nově vydáno

Franco Conidi oznámil vydání SysLinuxOS 13, významné aktualizace distribuce projektu založené na Debianu, určené pro správce sítí. Vyšel Neptune 9.0, nové vydání distribuce založené na Debianu. Společnost IceWhale Technology vydala ZimaOS 1.5.0, aktualizovanou verzi svého nezávisle vyvinutého operačního systému založeného na Linuxu pro osobní servery a zařízení pro síťové úložiště (NAS). KaOS, nezávislá desktopová distribuce s průběžnými aktualizacemi, která obsahuje nejnovější verzi desktopového prostředí KDE vyšla ve verzi 2025.09.

SysLinuxOS 13SysLinuxOS 13
