Asahi Linux a Fallout: New Vegas, spousta oprav v Plasmě

Týden v KDE: Plasma 6.9 s dalšími novinkami
Plasma 6.9 dostala tento týden nový plugin pro wallpaper dne, který používá jako pozadí plochy obrázky od Davida Revoye. Nově lze také vybrat umístění, kde se objeví OSD popupy a vyvolá-li uživatel
systemd-ask-password --no-tty u systemd 257 či novějšího, objeví se mu hezký KDE dialog pro zadání hesla. Integrace prohlížeče do Plasmy nově podporuje také prohlížeč Glide.
To vše jsou novinky Plasmy 6.9 v tomto týdnu, vše ostatní jsou buď vylepšení UI, nebo opravy chyb. Hlásí opět Nate Graham a John Veness.
Plasma 6.6.8 dostává vylepšený widget kalkulačky a médií. Plasma 6.8.3 zase přináší upravený widget digitálních hodin co se týče výběru písma.
Plasma 6.9 pak třeba podporuje cyklické zobrazení náhledů ve správci úloh, je-li nad vodorovným seznamem scrollováno kolečkem. Widget kalkulačky zase ukazuje správné animace, pokud jsou čísla zadávána klávesnicí, upraveno je i chování řady dalších widgetů. Spouštěcí menu nyní používají přirozené třídění, tedy například „položka 10“ je až po „položce 9“, nikoli po „položce 1“. Nastavení schránky lze zobrazit nejen z widgetu, ale i z jejího vyskakovacího okna vyvolaného pomocí Meta+V.
V rámci Frameworks 6.32 je upraven vzhled pro neceločíselné škálování a ne-integerové faktory, kdy na Kirigami založené aplikace jsou nyní méně rozmazané / pixelované.
Z významných oprav chyb míří dvě do Plasmy 6.6.8, Plasma 6.8.3 dostává osm oprav, včetně řešení aktuální regrese v KWin, vedoucí k padání po připojení monitoru přes DisplayLink. Plasma 6.9 přijde na svět s dalšími několika opravami, řešeno je například zamrzání RDP streamů u macOS RDP klienta s podivným názvem “Windows App”. Řeší také několik memory leaků v Monitoru systému a některé prvky v této verzi zas o něco rychleji nabíhají.
Trochu nudnější týden v GNOME číslo 273
Týden v GNOME s pořadovým číslem 273 byl poněkud poklidnější. Philipp Sauberzweig shrnul své aktuální působení v projektu v rámci fellowship, zejména co se týče Passkey.
Další vývojáři informuje o čtyřech oblastech v GTK, na kterých pracuje, nicméně aplikační věci už jsou ve shrnutí tohoto týdne jen v aplikacích třetích stran. Jde například o novou verzi japonsko-anglického slovníku Kotoba, vylepšené GstPipelineStudio v0.7.3 (nejen hlavní okno již v libadwaita, plus vylepšené překlady do některých jazyků), word-sys PDF Editor v1.12.0 (libadwaita + GTK4) a nakonec i novinky kolem chodu samotného projektu GNOME.
Běh her na Apple M1/M2 díky Asahi
Asahi Linux oznamuje další pokrok v podpoře Apple Silicon, konkrétně zejména generací M1 a M2. Upstreamování kódu do hlavního jádra samozřejmě pokračuje, a týká se všech generací M1 až M5, nicméně v rámci downstreamu už Asahi označuje status podpory M3 za general availability (GA). Stále samozřejmě chybí důležité věci jako GPU Akcelerace, ale provozovat to již jde, takže i oříšek jméněm M3 se daří rozlousknout.
Dále nyní probíhá review kódu, který v Linuxu zprovozňuje podporu Thunderboltu pro Apple Silicon a v neposlední řadě se sluší za fanfár dodat, že na M1 a M2 s přispěním právě v projektech EX a Wine lze již provozovat mnohé hry, jako třeba Fallout: New Vegas, Star Wars Battlefront, Wolfenstein: The New Order, či Grand Theft Auto IV. Vše podrobněji na webu Asahi Linuxu.
Řada oprav pro zvukový subsystém jádra ve verzi 7.4
Verze jádra 7.4 rc2 dostává další novinky a mimo jiné jde o slušnou porci oprav a vylepšení zvukového subsystému. Jinými slovy správce tohoto subsystému Takashi Iwai nahrnul do jádra spoustu práce řady vývojářů a spousta zařízení a notebooků si polepší už s verzí 7.4.
Jde například o podporu AMD Audio Co-Processor 7.0 (ACP 7.0) IP s kodekem TAS2783, což je řešení v mnoha strojích HP. Jde zde vylepšení podpory pro HP OmniBook 3 16-by0xxx, kerý nehlásí svůj interní mikrofon, pro desku ASUS PRIME B650M-K je řešen praskající šum ve zvuku, přibyla podpora notebooku HP OmniBook 7 Laptop 16-ay0xxx, podpora mute / mic mute LEDek pro HP ENVY 17-cr0xxx a HP ZBook 17 G3, plus inverze chování LEDky u HP ZBook 8 G2a.
Na strojích Alienware m17 R3 jsou podporovány i basové repráčky, řešen je kombinovaný jack pro sluchátka/mikrofon u Huawei MateBook X Pro 2020 (a mute LED tamtéž) či headset režim u Huawei MateBook WRT-WX9. Řešeno je nedetekování externích sluchátek s mikrofonem ze strany stroje Acer Predator PHN16-71 či podpora zachytáacího zařízení pro Lenovo V15 AMN G6 a mnoho a mnoho dalšího.