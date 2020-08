Avidemux načítá video v AV1, kompresi zatím ale nenabízí

Pár slov k AV1

Než se pustíme do jednotlivých detailů této nové verze a obecně toho, jak nyní Avidemux vypadá, sluší se konstatovat, že podpora formátu AV1 ve smyslu schopnosti jej dekódovat (mimochodem na bázi dekodéru v referenční implementaci libaom ) může na první pohled vypadat jako nepodstatná (narozdíl od komprese). Vždyť kdo potřebuje AV1 převádět do nějakého – technologicky horšího – formátu?

Na chvíli tedy opět vytáhnu z archivu svoji oblíbenou mýtickou babičku s DVD/DivX přehrávačem, případně Blu-ray přehrávačem, která si s AV1 nijak neporadí a rodinná videa vnoučat je potřeba jí převést do některého ze starších formátů.

My ostatní samozřejmě budeme nadále čekat na podporu komprese do formátu AV1, která nepochybně jednoho dne do Avidemuxu přijde. Ostatně tato verze 2.7.6 používá FFmpeg 4.2.3, přičemž kodér rav1e se objevuje až ve FFmpegu 4.3 (referenční superpomalý kodek podporoval FFmpeg už dříve).

Všechny, kteří by rádi použili z domovského webu odkazovaný zdroj ke stažení FossHub a na něm dostupní AppImage Avidemuxu 2.7.6 rovnou zklamu, tato verze není sestavena s podporou AV1, video stopu v AV1+opus/mkv souboru odmítá s poukazem na neexistenci dekodéru (metadata z Matrošky si načte, ale místo videa nabídne jen černou barvu). Windows verze stejné video otevře bez problémů (zkoušeno jedno konkrétní video povalující se na uloz.to).

Jeden z autorů k tomu na fóru poznamenává, že v prostředí, které generuje oficiální AppImage, chybí nezbytné komponenty pro podporu AV1, takže pokud to někdo potřebuje, musí si buď Avidemux sestavit sám (včetně libaom hlaviček), nebo použít nějaké distribuční balíčky s podporou (jako příklad jmenuje Fedoru a RPM Fusion).

Další novinky

Červencové vydání Avidemux 2.7.6 dále přináší novou schopnost detekovat a varovat uživatele v situacích, kdy sice stříhá H.265 video na klíčovém snímku, ale mohlo by i tak dojít k problémům s jeho přehráváním.

Vedle AV1 dekodéru je tu naopak VP9 kodér, založený na projektu libvpx . Mezi filtry najdeme nově hardwarově akcelerovanou verzi odstranění prokládání a změnu velikosti videa, a to skrze rozhraní VA-API (samozřejmě pouze na Linuxu). Navýšena je hodnota maximálního rozlišení videa na 4096×4096.

Encoder pro H.264 a H.265 běžící přes NVENC dostal nové konfigurační volby a podporou dvouprůchodového kódování. MPEG demuxer nyní podporuje MPEG-TS soubory s délkou přesahující 13 hodin, 15 minut a 36 sekund. Pro všechny MPEG-TS soubory se u zvuku nově použije DTS core export z DTS XLL (bezztrátově kódovaná DTS stopa), namísto dosavadního chování, kdy byla audio stopa prostě odmítnuta.

Opravena je chyba, kdy mono MP3 stopa v MP4 byla chybně detekována jako stereo. Demuxer MP4 dále obsahuje podporu opravy jitteru časových značek u MP4 souborů produkovaných staršími verzemi Avidemuxu. V muxeru je zase oprava pro zaokrouhlování časových značek, které působilo problémy u pseudo-VFR výstupů z CFR zdrojů (Constant Frame Rate → Variable Frame Rate).

Muxování LPCM audia v MP4 nyní používá režim pro MOV a pro kontejner MP4 jako takový přibyla podpora zvukové stopy ve formátu Vorbis. FDK AAC encoder pak nabízí i profily HE-AAC a HE-AACv2 a dále je pak možné připojovat externí audio stopy ve formátu DTS.