Bezhotovostní Švédsko hledá zálohu: offline karty, Swish a BankID

Centrální banka současně se švédskou mobilní platební službou Swish a bankami, které službu vlastní, zkoumá offline variantu mobilních plateb. Švédský příklad připomíná méně pozitivní stránku digitalizace plateb: okamžité převody, mobilní aplikace a digitální identita se opírají o několik sdílených provozních uzlů.
Švédsko se dlouho uvádělo jako země, kde hotovost ustoupila kartám, mobilním platbám a digitální identitě. Pro každodenní nákupy je to pohodlné. V krizi ale platební řetězec stojí na telefonu, datovém spojení, aplikaci, bankovním systému a službě pro ověření identity. Výpadek jen jedné z těchto částí může ohrozit celý proces.
Riksbank, švédská centrální banka, proto v posledních letech přesouvá důraz od samotné efektivity k odolnosti. Oznámila, že offline karetní platby za základní zboží mají být možné nejpozději 1. července 2026. V Payments Report 2026 k tomu přidala požadavek umožnit platby při výpadku datových komunikací a uvedla, že se Swishem a jeho vlastnickými bankami prověřuje offline řešení přímo pro Swish.
Tato zpráva nemluví o kolapsu švédského platebního systému, ale popisuje jeho nouzový režim: infrastruktura vyladěná pro každodenní provoz má zvládnout i situaci, kdy část služeb dočasně vypadne.
Swish spojuje aplikaci, banky, BankID a vypořádání
Swish z uživatelského pohledu vypadá jednoduše. Zadáte telefonní číslo nebo načtete QR kód, potvrdíte částku v mobilu a příjemce má peníze okamžitě. Provozní pohled je složitější: jde o platbu z účtu na účet, do které vstupuje aplikace Swish, banka plátce, banka příjemce, rozhraní obchodníka, identitní a podpisová služba BankID a mezibankovní vypořádání.
Co se děje u obchodníků je dobře vidět v integračním průvodci Swish Merchant. Obchodník vytvoří platební požadavek, zákazník platbu potvrdí ve Swishi, podpis proběhne přes Mobile BankID a obchodník po dokončení transakce dostane potvrzení přes zpětné volání. Vývojářská dokumentace Swishe pracuje s klientskými TLS certifikáty, tokeny pro mobilní obchodování, URL schématem aplikace a pravidly pro zpětné volání. V platebním API jde o běžné stavební prvky, ale pro krizový provoz je potřeba každý z nich udržet, obejít nebo nahradit.
Změnilo se i vypořádání. Riksbank oznámila, že platby Swish mezi účty v různých bankách byly přesunuty z Bankgirot BiR do systému Riksbanky. Bankgirot uvádí, že BiR byl po přechodu odstaven. RIX-INST je služba Riksbanky pro okamžité platby v centrálních penězích, postavená na evropské platformě TIPS.
Přesun omezuje vypořádací riziko mezi bankami, protože peníze se přesouvají mezi jejich účty u centrální banky. Současně zviditelňuje provozní uzly, bez nichž se platba nedokončí. Technické instrukce systému Riksbanky pro okamžité platby počítají s ISO 20022, přístupem přes ESMIG, certifikáty a přesně definovanými zprávami pro okamžité platby. Nouzový režim proto musí zahrnout i tuto část infrastruktury: testování, záložní postupy, certifikáty, odpovědnosti a postup při poruše.
BankID je další sdílená provozní vazba
BankID formálně provozuje společnost vlastněná bankami. Stát jej neprovozuje. Prakticky z něj vzniklo švédské de facto univerzální eID pro přihlašování a podepisování v bankách, úřadech, zdravotnictví, internetových obchodech i řadě dalších služeb. BankID Sustainability Report 2023 uvádí 8,5 milionu uživatelů, 7 100 napojených organizací a pokrytí 99,4 procenta švédských občanů ve věku 18 až 67 let.
Rozsah vysvětluje, proč služba lidem vyhovuje. Stejná čísla ale ukazují, jak citlivý je provoz veřejných a platebních služeb přes jednu cestu ověření identity. Riksbank ve zprávě o dostupnosti plateb upozornila, že asi desetina dospělé populace ve Švédsku nemá přístup k BankID. V Payments Report 2026 centrální banka píše, že mnoho lidí závisí na jednom komerčním operátorovi a že státní eID by mohlo zlepšit dostupnost i odolnost.
BankID by v krizi nebylo možné prostě přepnout na libovolného jiného poskytovatele. Aplikace, banky a obchodníci jsou napojeni na konkrétní službu, proces vydávání, certifikáty, bezpečnostní pravidla a životní cyklus API. V běžném provozu může taková koncentrace dávat smysl, protože uživatelé službu znají a banky ji mají zavedenou. Při návrhu krizového režimu je ale nutné určit, co má fungovat, když tato cesta není dostupná.
Offline Swish by znamenal samostatný platební režim
Nejčastější technické nedorozumění u offline plateb vychází z představy, že stačí přepínač v aplikaci. Online platba v okamžiku transakce ověřuje identitu, zůstatek, limit, riziko, pravidla banky a možnost vypořádání. Offline platba musí část těchto rozhodnutí přesunout na stranu karty, zařízení nebo terminálu a srovnat je až později.
Nejméně invazivní je zatím varianta s fyzickou kartou a PINem pro nákup nezbytného zboží při výpadku datové komunikace. Riksbank v doporučení k offline platbám popisuje režim, který má domácnostem a obchodníkům umožnit platit kartou i při dočasně nefunkční síti. Má jít o fyzické nákupy, typicky potraviny, léky nebo pohonné hmoty, a o situace, kdy komunikace s platebními systémy nefunguje omezenou dobu.
Takový režim je úzký krizový kanál. Čip karty a terminál mohou transakci autorizovat v offline režimu do stanovených limitů, terminál ji uloží a po obnově spojení ji pošle dál k vypořádání. Zbytkové riziko se tím přesouvá do limitů, pravidel, pozdějšího zúčtování a odpovědnosti jednotlivých účastníků.
U služby Swish by byla offline varianta složitější. Dnešní Swish stojí na bankovních účtech a online potvrzení. Offline režim by musel vytvořit lokální oprávnění k platbě nebo rezervovaný zůstatek, uložit jej v zařízení nebo bezpečnostním prvku, hlídat počet transakcí, zabránit dvojímu utracení a po návratu sítě spolehlivě provést pozdější srovnání. Do návrhu vstupují i ztracené telefony, vybité baterie, nedostupné terminály a podvodné pokusy. „Offline Swish“ by byl jiný platební režim se stejnou značkou.
Incidenty ukazují sdílené provozní uzly
Stavová stránka Swishe dobře rozkrývá závislosti služby. Vedle služeb Private, Business, Commerce, Payout a Recurring uvádí samostatně BankID, Riksbanken, jednotlivé banky a podpůrné služby. Pro provoz je to důležitější než obecné číslo dostupnosti: Stavová stránka Swishe ukazuje, že část uživatelů může mít problém kvůli jedné bance, jiná kvůli BankID a další kvůli obchodnickému rozhraní.
Švédské incidenty posledních let vysvětlují, proč na tom záleží. SVT popsala výpadek ICA Banken, který zasáhl přihlášení do aplikace a internetového bankovnictví a současně způsobil problémy s platbami přes Swish a mobilní peněženky. Událost sama o sobě neprokazuje slabinu Swishe jako takového. Připomíná ale, že navenek různé platební cesty mohou sdílet stejnou bankovní a přístupovou infrastrukturu.
Podobně působí dodavatelské incidenty. Ransomware útok na švédské datové centrum Tietoevry v lednu 2024 necílil na Swish ani BankID. Zasáhl ale služby části zákazníků ve Švédsku a připomněl, že u digitalizovaných služeb nemusí selhat centrální platební systém. Stačí problém u dodavatele, který obsluhuje dost velkou část okolní infrastruktury.
Správci platebních systémů a systémů identity proto musí dostupnost řešit stejně vážně jako integritu nebo důvěrnost. Výpadek identity, bankovního přihlášení nebo dodavatelské platformy nemusí znamenat kompromitaci dat, aby zastavil platby.
Státní eID má přidat druhou cestu
Švédská vláda předložila návrh státní elektronické identity. Polismyndigheten ji má připravit ve spolupráci s agenturou DIGG tak, aby vydávání mohlo začít 1. prosince 2026. Má jít o eID na nejvyšší úrovni důvěry. Platební služby na tom zajímá hlavně možnost použít státní identitu jako alternativu k BankID. BankID je podle vlastních materiálů na švédské úrovni 3 ze 4 a podle eIDAS odpovídá úrovni „substantial“. Nejvyšší úroveň „high“ nemá.
S revizí eIDAS už situace ve Švédsku není jen národní téma. Nařízení EU 2024/1183 zavádí evropskou digitální peněženku a počítá i s bezpečným online režimem. A tam, kde je to vhodné, i offline použitím. DIGG u digitální peněženky uvádí, že členské státy mají podle unijního harmonogramu nabídnout alespoň jednu peněženku.
BankID tím neztrácí roli. Mění se ale jeho postavení: z faktické švédské brány se má stát jedna z více důvěryhodných cest. Pro kritické služby to mění návrhové předpoklady. Integrace pevně navázaná na jednoho poskytovatele identity může být v běžném provozu levná a jednoduchá. V nouzovém režimu je potřeba počítat s více cestami ověření identity, různými úrovněmi důvěry, sjednocením atributů a postupem pro člověka, který bankovní eID nemá nebo mu zrovna nefunguje mobilní aplikace.
Hotovost pořád nabízí nejjednodušší odpojený režim
Riksbank vydala nová doporučení pro platební připravenost. Domácnostem doporučuje mít více způsobů placení: hotovost, fyzické karty, PIN a mobilní platební služby. Jako orientační příklad uvádí 1 000 SEK v hotovosti na dospělého pro týdenní nákup základních potřeb.
Doporučení je užitečné hlavně tím, že nespoléhá na jediný způsob platby. Riksbank tím nevolá po návratu papírových peněz jako hlavním platebním programu. Připomíná výhodu hotovosti, kterou digitální systémy obtížně napodobují: při samotné transakci nepotřebuje síť, aplikaci, účet u konkrétní banky ani nabitou baterii.
Digitální offline platby mají jiné výhody, ale neobejdou se bez technických kompromisů. Potřebují čip, bezpečnostní prvek nebo důvěryhodné zařízení, limity, ochranu proti dvojímu utracení, záznam transakcí a pozdější synchronizaci. Užitečnější než hotovost mohou být třeba tam, kde obchodník potřebuje elektronickou účetní stopu nebo kde je nepraktické držet větší hotovost na místě. Jejich poruchový režim ale zůstává jiný.
Krizový platební systém proto nemůže být jen hezčím rozšířením mobilní aplikace. Potřebuje více cest s různými vlastnostmi: hotovost pro úplné odpojení, fyzické karty a PIN pro omezený výpadek komunikací, online platby pro běžný provoz a offline digitální prostředky jen tam, kde lze přijmout limity a pozdější srovnání.
Záložní cesta patří do architektury
Švédský vývoj je spíš zajímavý příklad než varování. Tamní instituce řeší dopředu problémy, na které jiné státy narazí později, pokud se vydají stejným směrem. Mobilní platby, okamžité převody a digitální identita jsou užitečné. Potíž začíná ve chvíli, kdy se pohodlný kanál stane neformální povinností a záložní cesty postupně zmizí z obchodů, bank i návyků uživatelů.
České služby si z toho mohou vzít hlavně návrhové pravidlo. Evropská digitální identita, okamžité platby, kybernetická odolnost finančních institucí a krizová dostupnost služeb mají širší evropský rozměr.
Odolná bezhotovostní společnost potřebuje víc než jednu dominantní aplikaci a víc než jeden kanál pro ověření identity. Swish může dál fungovat jako hlavní online platební služba a BankID jako nejrozšířenější identita. Kritické služby by s nimi ale neměly počítat jako s jedinou současně dostupnou cestou.