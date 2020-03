 »   »  Brave jako jediný plně ctí soukromí, HDTV končí

Brave jako jediný plně ctí soukromí uživatele, tvrdí irská studie

Na School of Computer Science and Statistics při Trinity College Dublin provedli relativně jednoduchou studii porovnávající šestici současných webových prohlížečů: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Brave Browser, Microsoft Edge a Yandex Browser. Cílem bylo zjistit, jaké údaje prohlížeč sbírá, resp. předává směrem ven, a to při prvním spuštění po instalaci, při ukončení či restartu prohlížeče, při vkládání URL do řádku, při psaní URL v řádku a při klidovém běhu prohlížeče.

Chování prohlížečů v testu bylo autory rozděleno do tří kategorií, přičemž tu nejlepší obýval pouze prohlížeč Brave. Ten jako jediný ve výchozím nastavení nesleduje IP adresu v průběhu doby a nesdílí data směrem ven, ke svým domovským serverům.

O něco hůře v tomto dopadly prohlížeče Chrome, Firefox a Safari, zde však šlo o sdílení dat s domovskými servery primárně jako metoda pro našeptávání výsledků vyhledávání/adres uživateli. Šlo však o to, že příslušný identifikátor obsahující i IP adresu přetrvává i vypnutí/restart prohlížeče. Samozřejmě je možné prohlížeče v této kategorii nastavit tak, aby se takto nechovaly, ne vždy to ale uživatelé vědí/dělají. Jinak Firefox si ještě nechává otevřený WebSocket pro push notifikace, opět toto ale lze vypnout v nastavení.

Třetí nejhorší kategorii obývají prohlížeče Edge a Yandex, tedy Microsoft a Rusko. Jejich identifikátory jsou svázány s hardwarem, pročež uživatele mohou sledovat i skrze čerstvé instalace a toto chování navíc nelze vypnout. Oba prohlížeče se navíc posílají domů další informace o stránkách, které nesouvisí s našeptáváním výsledků.

Kompletní text studie je k dispozici.

Použitím čipletů AMD značně zlevnila výrobů svých procesorů

Poslední generace procesorů AMD využívají tzv. čipletovou konstrukci, kdy CPU jádra jsou v malých 7nm čipletech po 8 kusech a vše propojuje výrobně levný 12nm můstek. AMD se nyní na IEEE 2020 pochlubila, jak velkou úsporu představuje tato konsturkce oproti hypotetickým velkým monolitickým čipům (viz graf).

Historicky doplňme, že před více než dekádou tomu bylo právě naopak. AMD vyráběla velké monolitické Phenomy X4, zatímco Intel konkurovat výrobně jednoduššími čtyřjádry vznikajícími jako slepenec dvou dvoujader. Můžeme pouze spekulovat, co teď v Intelu chystají, když vidí úspěšné čipletové tažení AMD.



Autor: AMD AMD čiplety 2020

HDTV končí, rok 2020 bude rokem 4k (a 8k)

Sedm let stačilo 4k televizorům na to, aby se ze superdrahých prvních modelů staly naprostým mainstreamem. Jak poznamenává FlatPanelsHD, letos velcí výrobci už ani neuvádějí na trh FullHD modely, dodejme také, že kromě hlavní vlny se 4k rozlišením přibývá televizorů schopných zobrazovat 7680×4320.

HDTV je tak víceméně mrtvým pojmem, my v Česku pomalu přecházejícím na DVB-T2 se 4k vysíláním to berme jako konstatování faktu. Zatímco loni ještě FullHD televizory plnily roli low-endu s minimálními maržemi, mezi letošními modely už prakticky nejsou vidět.

Paradoxem však zůstává, že letošní Tokijská olympiáda bude sice vysílána v 8k, ale jen v Zemi vycházejícího slunce, zatímco zbytek světa se musí spokojit s rozlišeními nižšími. A to navzdory skutečnosti, že podíl 8k TV v Evropě či Severní Americe, je vyšší než v Japonsku.