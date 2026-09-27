Build jádra pod 16 sekund, NVMe pro všechny Apple M3

Týden v KDE: vylepšení rozhraní Plasmy 6.8
Plasma 6.8 se nezadržitelně blíží, do jejího plánovaného vydání zbývá něco přes dva týdny. Do této verze tak i tento týden zamířila mnohá vylepšení. Informují opět Nate Graham a John Veness.
Vylepšen je vzhled animací pro ikony v systémové liště, mimo jiné je vše více konzistentní. Pro uzamčenou obrazovku je k dispozici volba přepnutí na poslední použité rozložení klávesnice, pole pro heslo v Plasmě nyní zobrazují vysvětlující tooltipy, je-li umístěn kurzor nad oko přepínají zobrazení hesla. Ztlumení aplikace či okna ve správci úloh už nevede k zavření náhledového tooltipu pro něj. Dále pak pokud uživatel táhne QR kód položky ve widgetu schránky, ukazuje se tento visuálně připojen ke kurzoru během tohoto přetahování.
Další novinky ve vzhledu a použitelnosti prostředí už míří do následného vydání KDE Plasma 6.9. Je to například úprava vyhledávání řízených KRunnerem pro převody měn – nově půjde umístit symbol měny před i a číslo, KRunner to vždy pochopí. Kopírování nějakého textu z Info Centeru dostává vizuální odezvu, takže uživatel hned ví, že opravdu kopíruje. Nově pak lze i vyhledávat stanice počasí i bez nutnosti psaní znaků typu tečka, tedy například “st louis” najde stanici “St. Louis”.
A máme tu také opravy chyb. Plasma 6.7.6 například opraví otravnou chybu, kdy pokus o odhlášení / restart / vypnutí selže, pokud už jiný běžel na pozadí. Opravena je chyba ve widgetu počasí, kdy přerušení vyhledávání, kde se ve výsledcích objevuje něco od BBC, vede k zaseknutí widgetu. Opravena je i regrese vedoucí o oříznut dlouhých informací o CPU v Info Centeru.
Plasma 6.8 dostává řešení dalších pěti chyb, plus výkonové vylepšení týkající se nastavování Bluetooth zařízení, konkrétně párování Bluetooth Low Energy zařízení v situaci, kdy něco jiného v systému zrovna sonduje okolní Bluetooth zařízení. Plasma 6.9 pak přijde už s podporou C.UTF-8 locale v nastavení regionu a jazyka.
Týden v GNOME #267: novinky 18. až 25. září 2026
Nejnovější 267. týdenní přehled novinek v projektu GNOME je již tradičně skromnější. Rovnou začíná aplikace třetích stran, kde je vyzdvihnuta kalendářová aplikace Era, která v nové verzi přináší řadu vylepšení. Jak již je zvykem, i Era je psána v Rustu s pomocí libadwaita, v pozadí pak používá modulovou architekturu.
V tuto chvíli využívá Evolution Data Server, obsahuje ale i experimentální peer-to-peer backend založený na p2panda (ve vývojových sestaveních). K dispozici třeba na Flathubu.
Další aplikace jako Quadrapassel 51.0 či Solitaire 51.0 či hudební přehrávač ratic viz přehled novinek.
Sestavení výchozího jádra Linux pod 16 sekund
Phoronix na nových procesorech AMD EPYC a s novými build technikami, které míří do linuxového jádra, testoval sestavení devconfig a allmodconfig. Prní jmenované sestavení umí proběhnout za méně než 16 sekund, úplně kompletní jádro se 133sekundovým sestavením také notně zkracuje dobu.
Zdá se, že v rámci jádra Linux 7.4 a s příští generací architektury Zen v budoucích procesorech EPYC s PCIe 6.0 SSD může dojít k prolomení 10sekundové hranice pro devconfig. Pokud kdysi sestavení jádra bývalo záležitostí na poklidně vypitou kávu (případně i oběd), pak nyní to už nebude ani na miniaturní espressíčko. Phoronix shrnuje, že je úžasné sledovat, jak se toto zlepšuje.
Podpora NVMe SSD pro všechny čipy Apple M3
Od jádra Linux 7.2 se postupně objevuje v Linuxu podpora produktů Apple řady M3. Nyní nejnověji přichází sada sedmi patchů, které dále rozšiřují podporu NVMe úložišť všech Apple produktů postavených na SoC řady M3, od obyčejného M3 přes M3 Pro a M3 Max až po M3 Ultra. Cesta k implementaci byla podobná jako v případě řady M2. Jde o nové položky DeviceTree, zhruba 140 řádků kódu.
Půjde-li vše hladce, mohlo by se stihnout začleňovací okno pro jádro Linux 7.4, konstatuje Phoronix.