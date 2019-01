 »   »  Canonical je v černých číslech, TrueOS nabízí ZFS on Linux

Canonical se zmenšuje, peníze ubývají

Canonical zveřejnil poslední finanční výsledky pro fiskální rok končící 31: března 2018. Ty tak odhalují dopad změn ve společnosti od roku předchozího, kdy se firma vydala k cíli začít peníze vydělávat a skončila s Unity 8, projektem konvergence od malých mobilů přes velké desktopy až výhledově k TV.

Logicky tak od toho momentu muselo firmu opustit nemalé množství lidí. Pokles je z 566 na 443 zaměstnanců, úbytek potkal zejména vývojáře Unity 8. Tímto krokem Canonical šetří zhruba 16 miliónů ročně na nákladech za zaměstnance. Přičtěme k tomu, že předchozí šéfka Canonicalu Jane Silber brala 730 tisíc USD ročně, její nástupce Neil French už jen 224 tisíc USD ročně.

Na příjmech za poslední fiskální rok získal Canonical 110 miliónů dolarů, což oproti předchozímu roku představuje pokles z 126 miliónů. Předchozí roky byly příjmy 106, resp. 95,7 miliónů dolarů. Provozní zisk vzrostl meziročně z 2,0 na 6,2 miliónů dolarů. Celkový zisk byl 11,1 miliónů dolarů v porovnání se ztrátou 8,8 miliónů v předcházejícím fiskálním roce.

Samozřejmě nelze soudit z prvního fiskálního roku po velkých změnách na budoucí vývoj, nicméně faktem je, že pro firmu ten rok dopadl lépe. Důležité je to mimo jiné z hlediska neustále přetřásané možnosti, že Canonical vstoupí na burzu. Bylo by fajn, kdyby IPO za pár let dopadlo co nejlépe.

ZFS on FreeBSD lze testovat s TrueOS

Implementace souborového systému ZFS od Sun/Oracle už ve FreeBSD nabírá trochu korozi, tak před časem padlo rozhodnutí, že se v rámci tohoto operačního systému přejde na rychleji vyvíjenou variantu na bázi ZFS on Linux. Tuto implementaci, nyní označovanou ZFS od FreeBSD, lze mimo jiné testovat v rámci uživatelsky přívětivějšího systému TrueOS (dříve PC-BSD).

Od nové implementace můžeme očekávat věci jako vectorized raidz, vectorized checksums, encrypted data-sets, project quotas a další, které standardní kernelová implementace ZFS neposkytuje. Kód je samozřejmě v tuto chvíli testovací záležitostí, pročež nasazení v ostrém provozu není rozumné. Lze však vývoj díky lidem z iX Systems (kteří na tom pracují) sledovat ve formě denních buildů pro TrueOS. Projekt je hostován na GitHubu.

Thunderbird v roce 2019: lepší výkon i uživatelské rozhraní

Ryan Sipes, komunitní správce projektu Thunderbird, přinesl seznam věcí, které chce Mozilla letos udělat na Thunderbirdu. Z hlediska výkonu aplikace jde zejména o řešení pomalosti UI a samozřejmě i obecné navýšení rychlosti. Očekávat můžeme práci na vzhledu uživatelského rozhraní i tom, jak se uživateli s programem pracuje. Vylepšeny budou též notifikace, podpora šifrování, další věci v nastavení programu a mnoho dalšího.

Dočkat bychom se měli též lepší podpory GMailu, neb jde o víceméně největšího poskytovatele bezplatného emailu na světě (mimo jiné je zmíněna podpora štítků a obecně dalších specifika GMailu). Mozilla letos najala nějaké nové vývojáře, celkem jich nyní pracuje na Thunderbirdu 14 na plný úvazek. Další podrobnosti popisuje Magnus Melin v mailing listu (technický správce Thunderbirdu).

Krátce

Fedora 30 chce nasadit LUKS2 ve výchozím nastavení pro šifrování celého disku. Do Fedory 29 to tvůrci ještě nestihli, LUKS2 je přitom k dispozici od konce roku 2017 (od vydání cryptsetup 2.0, aktuální verzí na GitLabu je 2.0.6; až verze 2.1 přepne z LUKS1 na LUKS2, Fedora tedy plánuje „jít svižněji po vlastní ose“, na bedrech to v Red Hatu mají Ondřej Kozina a Vendula Poncová).

Díky úniku produktového videa máme potvrzeno, že chystaný smartphone Nokia 9 PureView ponese 5 dílčích fotomodulků v rámci hlavního fotoaparátu. Kromě toho čekejme Snapdragon 845 (dnes už ne nejnovější čip od Qualcommu), čtečku otisků pod displejem, HDR10 a další obvyklou hi-end výbavu. Výpočetní fotografie tedy definitivně přebírá vládu.

Čínské Oppo sice skončilo s výrobou Blu-ray přehrávačů, přesto ale nyní pro své zákazníky připravilo aktualizaci firmwaru přidávající podporu HDR10+ (a pár dalších věcí).

LG odhalila svoji 8k OLED TV (rozlišení 7680×4320). Model Z9 má úhlopříčku 88 palců (223 cm) a disponuje rozhraním HDMI 2.1. Více 8k televizorů jistě bude odhaleno během CES 2019 v nadcházejících dnech.

Před 3 dny měkce přistála čínská sonda Čchang-e 4 jako vůbec první na odvrácené straně Měsíce. Čínská kosmická agentura CNSA uvolnila první snímek pořízený sondou z jeho povrchu.

Čchang-e 4 na povrchu Měsíce