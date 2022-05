Canonical nabírá herní vývojáře, Haiku vylepšuje podporu FUSE

Canonical nabírá herní vývojáře

Společnost Canonical začala nabírat vývojáře, kteří by se měli připojit k týmu „Ubuntu Gaming“. Canonical se na herní sektor v poslední době hodně zaměřil. Už v lednu se v jeho nabídce volných pracovních míst objevila pozice „Linux Desktop Gaming Product Manager“ a v dubnu byl představen balíček Snap s herním klientem Steam. Canonical podle svého vyjádření chce kromě rozšíření titulů hratelných na Linuxu také vylepšit podporu herního hardwaru.

Steam na Ubuntu

Haiku vylepšuje podporu FUSE

Vývojáři otevřeného operačního systému Haiku vydali měsíční report, ve kterém vyzdvihli pokrok ve vývoji za měsíc duben. V něm se zmiňují o vylepšení desktopu, pokroky dosažené v práci se souborovým systémem FUSE a práci na portaci Haiku na architektury RISC-V a ARM. Kromě toho ještě byly z FreeBSD a OpenBSD portovány ovladače bezdrátové síťové karty.

Haiku

System76 Scheduler 1.2 s podporou SteamVR

System76 Scheduler je integrovanou součástí distribuce Pop!_OS a umožňuje spravovat odezvu linuxového desktopu. Nefunguje však výhradně na hardwaru nebo operačním systému od této firmy. V nově vydané verzi 1.2 byla přidána podpora pro platformu virtuální reality SteamVR. Kromě toho přibyla i možnost nastavovat priority procesů Flatpaku, nový podpříkaz pro načítání konfiguračních souborů nebo možnost nastavovat priority procesů za běhu.

HP Dev One s předinstalovaným Pop!_OS

Společnost Hewlett-Packard ve spolupráci se System76 představila notebook HP Dev One. Tento čtrnáctipalcový laptop je poháněn osmijádrovým procesorem AMD Ryzen 7 PRO a je dodáván s předinstalovaným Pop!_OS Linuxem. Tento stroj byl vyvinut speciálně pro vývojáře a má i klávesnici vyladěnou pro psaní zdrojového kódu. Pro rychlejší práci je k dispozici 16 GB paměti a terabytové úložiště PCIe NVMe M.2. HP Dev One ještě není v prodeji a jeho cena by měla být 1099 dolarů (25 600 Kč).

HP Dev One

Nově vydáno

Vývojáři nezávislé distribuce Alt Linux oznámili vydání nové stabilní verze s číslem 10.0. Na Slackwaru postavená živá distribuce se sadou forenzních nástrojů Wifislax vyšla ve verzi 3.0. Vyšla nová verze svobodného operačního systému FreeBSD s číslem 13.1. EuroLinux, otevřený klon RHEL vydal verzi 8.6.