Cemu 2.0: otevřený emulátor herní konzole Wii U běží i na Linuxu

Vyšla 0 A.D. Alpha 26 „Zhuangzi“

Svobodná strategická hra v reálném čase 0 A.D. vydala svou další vývojovou verzi Alpha 26 s kódovým jménem „Zhuangzi“ podle starověkého čínského taoistického filozofa Čuang-c’. Tato hra je vsazena do období 500 př. n. l až 500 n. l. a snaží se o historickou věrnost.

V nové verzi do hry přibila nová civilizace – Hanové, nové kampaně Tarim basin a Yangtze, jednotky dostaly akceleraci, k dispozici je 26 nových hudebních skladeb a formace mají vylepšený pohyb. Kromě toho došlo ke zlepšení výkonu a vykreslování.

0 A.D. Alpha 26

Cemu 2.0 je open source a na Linuxu

Cemu, emulátor herní konzole Wii U vyšel ve verzi 2.0. Ta přináší oproti předchozím verzí dvě důležité novinky, je totiž k dispozici s otevřeným zdrojovým kódem a s nativní verzí pro operační systém Linux.





Většina linuxových uživatelů si bude muset Cemu zkompilovat ze zdrojových kódů, softwarový balíček je připravený zatím jen pro distribuci Ubuntu. Kromě toho byly v nové verzi opraveny mnohé chyby, které způsobovaly snížení výkonu nebo nefunkčnost u některých her.

Cemu 2.0

Castle Game Engine chystá velkou aktualizaci

Castle Game Engine je otevřený multiplatformní (PC, mobil, konzole) 2D a 3D herní engine s propracovaným vizuálním editorem. Zajímavým faktem je, že je vyvíjen převážně na Linuxu. Nyní se připravuje jeho sedmé velké vydání a k dispozici je už jeho druhá alfa verze.





Mezi hlavní novinky patří lepší práce s fonty, integrovaný Sprite Sheet Editor, lepší práce s kamerou a navigací, podpora Delphi, plná podpora Nintendo Switch, balíčky pro Debian a samozřejmě řada oprav chyb a vylepšení výkonu.

Castle Game Engine

SuperTuxKart 1.4 s lepším vzhledem

Svobodná multiplatformní závodní 3D arkáda SuperTuxKart se chystá na vydání verze 1.4. Každá nová verze této hry zatím přinesla nová vozítka, postavy, tratě, funkce a herní módy. Podle toho, jak vypadá první kandidát na vydání, nadcházející verze nebude jiná.

Byly předělány trati Battle Island a Cave, předměty na trati jsou více dynamické a lépe viditelné, byly vylepšeny postavy Konqui (maskot KDE) a Goddette (maskot herní enginu Godot) a také byly vylepšeny všechny motokáry. Kromě toho se do SuperTuxKart dostala konečně experimentální podpora pro grafický standard Vulkan.

SuperTuxKart 1.4 RC1

V krátkosti

VCMI, otevřený engine pro tahovou strategii Heroes of Might and Magic III vyšel ve verzi 1.0.0. Vyšel GemRB 0.9.1, nová verze otevřené reimplementace Infinity Engine. Bottles, aplikace pro správu softwaru a her nainstalovaných pod Wine vydala novou verzi 2022.8.28 s módem knihovny. Yuzu, emulátor herní konzole Nintendo Switch dostal nedávno novou funkci, která umožňuje hru pro více hráčů na místní síti.