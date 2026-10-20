Co přesně uniklo?
Certifikační autorita eMudhra oznámila kompromitaci soukromých klíčů osmi mezilehlých certifikátů. Jejich zneužití by mohlo umožnit vydávat podvodné certifikáty pro libovolné domény. Mozilla se o incidentu dozvěděla 17. října.
Téhož dne Firefox a Chrome zablokovaly dotčené certifikáty ve svých úložištích pomocí revokačních mechanismů. Další platformy následně také začaly blokovat certifikáty nebo aktualizovat svá úložiště důvěryhodných certifikátů.
Jak to víme?
Zpráva zveřejněná k incidentu uvádí, že kompromitace byla útočníkem doložena tak, že podepsal stejnou zprávu soukromým klíčem všech osmi autorit. Ve zprávě stojí:
We have a problem here – Wayne. Tento podepsaný důkaz byl zaslán správcům úložišť důvěryhodných kořenových certifikátů.
Kdy se informace objevila?
Mozilla uvedla, že se o problému dozvěděla v sobotu 17. října v 20:06 UTC od člena bezpečnostní komunity. Šlo o soukromé klíče spojené s osmi mezilehlými certifikáty eMudhra. Tyto klíče by mohly umožnit vystavit podvodné HTTPS certifikáty pro cizí weby.
Mozilla následně zablokovala dotčené certifikáty ve Firefoxu prostřednictvím seznamu OneCRL, a to bez nutnosti, aby uživatelé instalovali aktualizaci nebo restartovali prohlížeč. Informace pak byla veřejnosti oznámena 20. října v 15 hodin středoevropského času.
Jak reagují tvůrci prohlížečů?
Kompromitované certifikáty jsou tedy již od 17. října blokovány ve Firefoxu a Chrome, od 19. října pak na zařízeních firmy Apple a od 20. října v produktech Microsoftu.
Mozilla 20. října oznámila také změnu v databázi důvěryhodných certifikátů NSS, která odstraňuje kořenový certifikát použitý k podpisu dotčených mezilehlých autorit. Tento krok má pomoci uživatelům a systémům, které nemají ochranu srovnatelnou s OneCRL. Může ale způsobit nedostupnost některých serverů, dokud nepřejdou na nové certifikační řetězce. Chrome oznámil obdobný plán odstranit příslušný kořen z Chrome Root Store.
Mozilla uvedla, že nepředpokládá dopad na další certifikační autority. Vyšetřování příčiny kompromitace a koordinace s dalšími provozovateli kořenových úložišť stále pokračují.
O jaké certifikáty šlo?
Ne všech osm certifikátů sloužilo k vydávání HTTPS certifikátů. Chrome uvedl, že z osmi kompromitovaných podřízených autorit bylo šest určeno k vydávání TLS certifikátů a dvě k podepisování kódu.
Byly klíče zneužity?
Podle vyjádření tvůrců prohlížeče Chrome nebyly před zablokováním v Certificate Transparency objeveny žádné certifikáty, které by byly vystaveny kompromitovanými autoritami. Prohlížeče dnes vynucující dodání důkazu o zveřejnění všech důvěryhodných certifikátů. Pokud by si tedy útočník podepsal certifikáty k doménám tajně, stejně by je prohlížeče neuznaly.
Jakého softwaru se problém týká?
Problém se dotýká veškerých nástrojů, které pracují s certifikáty a ověřují jejich platnost včetně řetězce důvěry. Patří sem zejména webové prohlížeče, operační systémy a jejich úložiště důvěryhodných certifikátů, e-mailoví klienti a klienti pro VPN, bezpečnostní zařízení, serverový software i vývojářské a síťové knihovny či nejrůznější utility.
Co mohou dělat uživatelé?
Běžným uživatelům je doporučováno aktualizovat prohlížeč i operační systém na nejnovější verzi. Problém se může týkat také aplikací a vývojářských balíčků, které používají vlastní úložiště certifikátů. U některých platforem byly v době zveřejnění stránky aktualizace stále označeny jako čekající.
Můžete si otestovat svůj prohlížeč na webu emudhra.we-have-a-problem.com, kde se vám přehledně zobrazí informace z pokusu o připojení k sadě serverů využívajících problematické certifikáty. Všechny výsledky by se měly zobrazit zeleně, což značí selhání připojení k těmto serverům. Po rozkliknutí můžete vyzkoušet, že váš prohlížeč nahlásil certifikát jako revokovaný a tudíž nedůvěryhodný.
Co mají dělat vývojáři?
Aktualizace už vydaly některé projekty vytvářející další software, který si spravuje vlastní úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů. Následující tabulka shrnuje opravené verze s vyřazenými mezilehlými certifikáty.
|Software
|Opravená verze
|Go
|1.27.3, 1.26.10
|Electron
|44.9.1, 43.8.1, 42.11.16
|Python certifi
|2026.10.19
|Rust rustls-webpki
|0.103.16
|Rust webpki-roots / webpki-root-certs
|1.0.10
|Homebrew ca-certificates
|2026–09–25_1
|Node.js
|probíhá
|Composer ca-bundle
|probíhá
|NSS
|3.131.1
Co mohou dělat správci?
Můžete jednoduše vyzkoušet, jak je na tom váš systém. Stačí kontaktovat některý z testovacích webů. Pokud vaše distribuce ještě nedostala aktualizaci, bez řečí se připojíte:
$ curl https://dv-g3b-emudhra.we-have-a-problem.com/ Your client successfully connected to the site. That's bad!
Znamená to, že ještě nemáte v systému aktuální balíček
ca-certificates. Pokud vám jej distributor ještě v aktualizaci nenabízí, můžete mezilehlé certifikáty odstranit ze systému ručně. Pracujte jako uživatel root.
V Debianu a Ubuntu:
# sed -i \ -e 's|^mozilla/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt|!&|' \ -e 's|^mozilla/Comodo_AAA_Services_root.crt|!&|' \ /etc/ca-certificates.conf && update-ca-certificates
V Alpine Linuxu:
# apk add ca-certificates && # sed -i -e 's|^mozilla/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt|!&|' \ /etc/ca-certificates.conf && update-ca-certificates
V distribucích Fedora, RHEL, CentOS Stream, Rocky Linux, AlmaLinux a Amazon Linux 2023:
# d=/etc/pki/ca-trust/source/blocklist; [ -d $d ] || d=/etc/pki/ca-trust/source/blacklist # trust extract --overwrite --format=pem-bundle \ --filter='pkcs11:object=Comodo%20AAA%20Services%20root;type=cert' \ $d/Comodo_AAA_Services_root.pem && # trust extract --overwrite --format=pem-bundle \ --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \ $d/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem && # update-ca-trust
V openSUSE a SLES:
# d=/etc/pki/trust/blocklist; [ -d $d ] || d=/etc/pki/trust/blacklist # trust extract --format=pem-bundle \ --filter='pkcs11:object=Comodo%20AAA%20Services%20root;type=cert' \ $d/Comodo_AAA_Services_root.pem && # trust extract --format=pem-bundle \ --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \ $d/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem && # update-ca-certificates
V Arch Linuxu:
# trust extract --format=pem-bundle \ --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \ /etc/ca-certificates/trust-source/blocklist/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem && # update-ca-trust
V NixOS přidejte do konfigurace:
security.pki.caCertificateBlacklist = [ "Comodo AAA Services root" "emSign ECC Root CA - G3" "emSign Root CA - C1" "emSign ECC Root CA - C3" ];
Výsledkem by následně měla být chyba při pokusu o načtení obsahu testovací stránky:
# curl https://dv-g3b-emudhra.we-have-a-problem.com/ curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not establish a secure connection to it. To learn more about this situation and how to fix it, please visit the webpage mentioned above.
(Upozornil Ondřej Caletka.)