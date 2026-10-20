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Certifikační autoritě eMudhra unikly klíče, prohlížeče urychleně revokují

Petr Krčmář
Dnes
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Zlomený klíč
Autor: Root.cz s využitím Duck.ai
Aktualizováno dnes 17:30
Došlo k úniku soukromých klíčů osmi mezilehlých certifikátů certifikační autority eMudhra. Důvěřují jim kořenové programy Mozilly, Microsoftu, Apple a prohlížeče Chrome. Problém se zdaleka netýká jen prohlížečů.
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Co přesně uniklo?

Certifikační autorita eMudhra oznámila kompromitaci soukromých klíčů osmi mezilehlých certifikátů. Jejich zneužití by mohlo umožnit vydávat podvodné certifikáty pro libovolné domény. Mozilla se o incidentu dozvěděla 17. října.

Téhož dne Firefox a Chrome zablokovaly dotčené certifikáty ve svých úložištích pomocí revokačních mechanismů. Další platformy následně také začaly blokovat certifikáty nebo aktualizovat svá úložiště důvěryhodných certifikátů.

Jak to víme?

Zpráva zveřejněná k incidentu uvádí, že kompromitace byla útočníkem doložena tak, že podepsal stejnou zprávu soukromým klíčem všech osmi autorit. Ve zprávě stojí: We have a problem here – Wayne. Tento podepsaný důkaz byl zaslán správcům úložišť důvěryhodných kořenových certifikátů.

Kdy se informace objevila?

Mozilla uvedla, že se o problému dozvěděla v sobotu 17. října v 20:06 UTC od člena bezpečnostní komunity. Šlo o soukromé klíče spojené s osmi mezilehlými certifikáty eMudhra. Tyto klíče by mohly umožnit vystavit podvodné HTTPS certifikáty pro cizí weby.

Mozilla následně zablokovala dotčené certifikáty ve Firefoxu prostřednictvím seznamu OneCRL, a to bez nutnosti, aby uživatelé instalovali aktualizaci nebo restartovali prohlížeč. Informace pak byla veřejnosti oznámena 20. října v 15 hodin středoevropského času.

Jak reagují tvůrci prohlížečů?

Kompromitované certifikáty jsou tedy již od 17. října blokovány ve Firefoxu a Chrome, od 19. října pak na zařízeních firmy Apple a od 20. října v produktech Microsoftu.

Mozilla 20. října oznámila také změnu v databázi důvěryhodných certifikátů NSS, která odstraňuje kořenový certifikát použitý k podpisu dotčených mezilehlých autorit. Tento krok má pomoci uživatelům a systémům, které nemají ochranu srovnatelnou s OneCRL. Může ale způsobit nedostupnost některých serverů, dokud nepřejdou na nové certifikační řetězce. Chrome oznámil obdobný plán odstranit příslušný kořen z Chrome Root Store.

Mozilla uvedla, že nepředpokládá dopad na další certifikační autority. Vyšetřování příčiny kompromitace a koordinace s dalšími provozovateli kořenových úložišť stále pokračují.

O jaké certifikáty šlo?

Ne všech osm certifikátů sloužilo k vydávání HTTPS certifikátů. Chrome uvedl, že z osmi kompromitovaných podřízených autorit bylo šest určeno k vydávání TLS certifikátů a dvě k podepisování kódu.

Byly klíče zneužity?

Podle vyjádření tvůrců prohlížeče Chrome nebyly před zablokováním v Certificate Transparency objeveny žádné certifikáty, které by byly vystaveny kompromitovanými autoritami. Prohlížeče dnes vynucující dodání důkazu o zveřejnění všech důvěryhodných certifikátů. Pokud by si tedy útočník podepsal certifikáty k doménám tajně, stejně by je prohlížeče neuznaly.

Jakého softwaru se problém týká?

Problém se dotýká veškerých nástrojů, které pracují s certifikáty a ověřují jejich platnost včetně řetězce důvěry. Patří sem zejména webové prohlížeče, operační systémy a jejich úložiště důvěryhodných certifikátů, e-mailoví klienti a klienti pro VPN, bezpečnostní zařízení, serverový software i vývojářské a síťové knihovny či nejrůznější utility.

Co mohou dělat uživatelé?

Běžným uživatelům je doporučováno aktualizovat prohlížeč i operační systém na nejnovější verzi. Problém se může týkat také aplikací a vývojářských balíčků, které používají vlastní úložiště certifikátů. U některých platforem byly v době zveřejnění stránky aktualizace stále označeny jako čekající.

Můžete si otestovat svůj prohlížeč na webu emudhra.we-have-a-problem.com, kde se vám přehledně zobrazí informace z pokusu o připojení k sadě serverů využívajících problematické certifikáty. Všechny výsledky by se měly zobrazit zeleně, což značí selhání připojení k těmto serverům. Po rozkliknutí můžete vyzkoušet, že váš prohlížeč nahlásil certifikát jako revokovaný a tudíž nedůvěryhodný.

Co mají dělat vývojáři?

Aktualizace už vydaly některé projekty vytvářející další software, který si spravuje vlastní úložiště důvěryhodných kořenových certifikátů. Následující tabulka shrnuje opravené verze s vyřazenými mezilehlými certifikáty.

Software Opravená verze
Go 1.27.3, 1.26.10
Electron 44.9.1, 43.8.1, 42.11.16
Python certifi 2026.10.19
Rust rustls-webpki 0.103.16
Rust webpki-roots / webpki-root-certs 1.0.10
Homebrew ca-certificates 2026–09–25_1
Node.js probíhá
Composer ca-bundle probíhá
NSS 3.131.1

Co mohou dělat správci?

Můžete jednoduše vyzkoušet, jak je na tom váš systém. Stačí kontaktovat některý z testovacích webů. Pokud vaše distribuce ještě nedostala aktualizaci, bez řečí se připojíte:

$ curl https://dv-g3b-emudhra.we-have-a-problem.com/
Your client successfully connected to the site. That's bad!

Znamená to, že ještě nemáte v systému aktuální balíček ca-certificates. Pokud vám jej distributor ještě v aktualizaci nenabízí, můžete mezilehlé certifikáty odstranit ze systému ručně. Pracujte jako uživatel root.

V Debianu a Ubuntu:

# sed -i \
  -e 's|^mozilla/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt|!&|' \
  -e 's|^mozilla/Comodo_AAA_Services_root.crt|!&|' \
  /etc/ca-certificates.conf && update-ca-certificates

V Alpine Linuxu:

# apk add ca-certificates &&
# sed -i -e 's|^mozilla/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.crt|!&|' \
  /etc/ca-certificates.conf && update-ca-certificates

V distribucích Fedora, RHEL, CentOS Stream, Rocky Linux, AlmaLinux a Amazon Linux 2023:

# d=/etc/pki/ca-trust/source/blocklist; [ -d $d ] || d=/etc/pki/ca-trust/source/blacklist
# trust extract --overwrite --format=pem-bundle \
  --filter='pkcs11:object=Comodo%20AAA%20Services%20root;type=cert' \
  $d/Comodo_AAA_Services_root.pem &&
# trust extract --overwrite --format=pem-bundle \
  --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \
  $d/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem &&
# update-ca-trust

V openSUSE a SLES:

# d=/etc/pki/trust/blocklist; [ -d $d ] || d=/etc/pki/trust/blacklist
# trust extract --format=pem-bundle \
  --filter='pkcs11:object=Comodo%20AAA%20Services%20root;type=cert' \
  $d/Comodo_AAA_Services_root.pem &&
# trust extract --format=pem-bundle \
  --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \
  $d/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem &&
# update-ca-certificates

V Arch Linuxu:

# trust extract --format=pem-bundle \
  --filter='pkcs11:object=emSign%20ECC%20Root%20CA%20-%20G3;type=cert' \
  /etc/ca-certificates/trust-source/blocklist/emSign_ECC_Root_CA_-_G3.pem &&
# update-ca-trust

V NixOS přidejte do konfigurace:

Školení Zabbix 

security.pki.caCertificateBlacklist = [
  "Comodo AAA Services root"
  "emSign ECC Root CA - G3"
  "emSign Root CA - C1"
  "emSign ECC Root CA - C3"
];

Výsledkem by následně měla být chyba při pokusu o načtení obsahu testovací stránky:

# curl https://dv-g3b-emudhra.we-have-a-problem.com/
curl: (60) SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the webpage mentioned above.

(Upozornil Ondřej Caletka.)

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Autor článku

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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Neměly by certifikáty na této úrovni být spárovány s hadwarem (tokenem), které nelze bez krádeže onoho železa zneužít? Ta věta nedává smysl. Certifikáty jsou veřejné, certifikáty té autority máte nainstalované ve svém prohlížeči, certifikát vydaný tou autoritou vám pošle server, když jdete na web, který používá certifikát od dané autority. Nebo je součástí instalačního balíčku, když je tím certifikátem podepsaný software. Jo, a není někde v éteru informace, kolik šťastných vlastníků původních…
Filip Jirsák
Stříbrný podporovatel


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