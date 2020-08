Číňané přetahují z TSMC experty na výrobní technologie, darktable 3.2 s podporou AVIF

Micron chystá na konec roku 2022 „HBMnext“ paměti

HBM paměti jsou s námi na grafických kartách už 5 let (později i jinde) a standard se pod křídly JEDEC stále vyvíjí. Micron nyní přišel s oznámením, že po HBM2e plánuje (cílených na aktuální druhou polovinu tohoto roku) již připravuje další generaci HBM, prozatím označenou HBMnext. Spolupráce probíhá i ve formě přípravy nového standardu se zastřešující organizací JEDEC. Očekávat můžeme další nárůst rychlosti, z 2,4 na 3,2 Gbit/s. HBMnext se objeví ještě v roce 2022.

Micron potvrzuje GDDR6X u Nvidia „Ampere“

HBM paměti se ukázaly při svém uvedení jako dobrá volba z hlediska výkonu a zejména jeho poměru ku spotřebě. Daní za to byla vyšší cena a složitější pouzdření celého čipu, pročež se nebylo čemu divit, že i nadál pokračovat vývoj GDDR pamětí, které jsou ekonomicky vhodnější volbou nejen pro méně výkonné grafické karty.

Nyní se standardem GDDR6X tento typ paměti velmi dotáhl HBM2 co se týče spotřeby energie na jednotku paměti (pJ/B), HBM2e mu samozřejmě zase viditelně odskakují. Každopádně zatímco AMD je známo tím, že často je technologických early-adopterem (a nezřídka se přímo účastní vývoje budoucího standardu) a tak HBM nasazovalo jako první, konkurenční Nvidia je spíše konzervativní a místo HBM/HBM2 spíše volila GDDR5/GDDR5X/GDDR6. Nejinak tomu bude i u GeForce GTX 3090, která ponese 12 GB GDDR6X paměti s celkovou propustností až za hranicí 1 TB/s, architektonicky tvořenou 12 paměťovými čipy s celkově 384bit sběrnicí (to je v materiálech Micronu nejspíš maximum daného GPU, které bude na RTX 3090 Ti plně aktivní, zatímco model RTX 3090 ponese jen 11 GDDR6X čipů). Zdali toto budou finální parametry se teprve ukáže, výrobci grafik často mění některé parametry na poslední chvíli v reakci na konkurenční produkty. Stejně tak GDDR6X čipy budou postupem měsíců stále rychlejší a nejspíš nabídnou i vyšší kapacity.

Ubuntu 16.04.7 a 18.04.5, aktualizace starších LTS vydání

Canonical vydal nové instalační obrazy obou starších, dosud podporpovaných LTS verzí Ubuntu. Ubuntu 16.04.7 představuje zejména aktualizaci v oblasti bezpečnosti (mimo jiné kvůli zranitelnosti v Grub2), nové instalační médium pro tuto verzi však vydává pouze Ubuntu a Ubuntu Kylin, ostatní verze měly typicky podporu 3 roky a tak jíž dávno skončila.

Ubuntu 18.04.5 najdeme u Ubuntu samotného i odvozených verzí (myšleno samozřejmě těch oficiálních). K dispozici jsou tak aktualizované instalační obrazy i pro Kubuntu, Lubuntu, Kylin, MATE, Budgie, Xubuntu.



Ubuntu 16.04 LTS

Windows 10 dostanou možnost výběru GPU dle zátěže

Zajíémavou novinku přichystal Microsoft pro aktualizaci Windows 10 build 20190, která je momentálně v preview stádiu. Systém bude schopen sám automaticky rozhodnout, na kterém z v systému přítomných GPU bude pouštět danou aplikaci, resp. nabídne uživatelům možnost ruční volby. Obecně lze předpokládat scénáře využití vycházející z hybridních řešení s Intel iGPU + Nvidia GPU, kdy může uživatel ocenit možnost automaticky přehodit některé méně náročné hry na iGPU a „nežhavit“ tak kvůli nim dedikovanou grafiku. Tedy de facto Nvidia Optimus přímo součástí OS Windows 10.



Windows 10 – výběr GPU

Číňané přetáhli z TSMC víc než 100 odborníků na výrobní procesy

Z investigativních zjištění Nikkei vyplývá, že dvě čínské výrobní společnosti, konkrétně Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC) a Hongxin Semiconductor Manufacturing Co (HSMC) už z TSMC přetáhly do Číny více než 100 veteránů vývoje výrobních procesů. A to jen za poslední rok. Souvislost s Huawei a tlakem na partnery jako TSMC jistě není náhodná.

Obě společnosti jsou v Číně příjemci řady státních podpor a součástí státního plánu na plnou technologickou nezávislost do roku 2025. Prozatím se v této souvislosti hovoří o 14nm FinFET procesu, ale víme, že v Číně jdou velké zdroje i na vývoj 7nm procesu.

Nikkei odhaduje, že celkově bylo z Tchaj-wanu přetaženo už více než 3000 odborníků na polovodiče, jak do řady čínských startupů, tak do velkých státních společností. Nejmenovaní představitelé TSMC se pro Nikkei vyjádřili, že vedení firmy je z přetahování lidí do Číny velmi znepokojeno, ač to nevnímá jako okamžitou hrozbu pro technologický náskok společnosti.

Wine 5.15 dostává rychlejší DirectInput

Nová verze Wine přináší počáteční implementaci knihoven XACT Engine. Dále tvůrci ještě více zapracovali na restrukturalizaci podpory konzole, počáteční fázi podpory matematické knihovny v MSVCRT založené na bázi standardní knihovny Musl. Zvyšuje se výkon DirectInput, došlo na opravy pro výjimky na x86–64 a opravu některých chyb. Tentokrát došlo na 27 oprav, z nichž nejstarší čekala na řešení něco přes 9 let, nejmladší pak 5 dnů.