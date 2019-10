 »   »  Cloudflare spustil bezplatnou VPN pro všechny. IPv6 používá NAT

Kromě služby Warp je k dispozici i placená verze Warp+. Rozdíl mezi nimi spočívá v odbavování VPN provozu do internetu. Bezplatná verze odbavuje data přímo z datacentra, do kterého je klient připojen. Služba Warp+ proti tomu využívá páteřní síť Argo , prostřednictvím které je provoz přesměrován do datacentra které je nejblíže cílovému serveru a teprve odtamtud je odbaven do veřejného internetu. Díky tomu je údajně možné získat až o 30 procent vyšší rychlost, zejména v případech, kdy by cesta veřejným internetem narazila na přetížené spoje.

Protože se pro každé spojení samostatně rozhoduje, které datacentrum bude nejvhodnější pro odbavení provozu, není neobvyklé, že se mění i veřejná IP adresa pod kterou klient vystupuje.

Zvláštní adresování

Po aktivaci aplikace 1.1.1.1 se v operačním systému Android objeví nové rozhraní tun0 . Na obou zařízeních, na kterých jsem službu testoval, měla lokální strana IPv4 adresu 172.16.0.2, vzdálená strana pak adresu 172.16.0.1. Zdá se tedy, že implementace Wireguardu na straně serveru nějakým způsobem přímo v sobě řeší tuto mnohonásobnou kolizi IP adres. Není to zřejmě velký problém, každý klient je unikátně identifikován především svým veřejným klíčem, použití unikátní IPv4 adresy pro každého klienta by navíc hrozilo vyčerpáním zásob privátních IPv4 adres.

V Cloudflare mají už několik let pravidlo, že každá služba musí podporovat IPv6. Služba Warp není výjimkou a umožní svým uživatelům získat IPv6 konektivitu i v případě, že hostitelská síť IPv6 nenabízí, jak dokládá tento snímek známého testu IPv6:

Zvláštní je ovšem varování zhruba uprostřed: „Váš prohlížeč má funkční IPv6 adresu, ale vyhýbá se jejímu použití. To je znepokojující.“ Na Twitteru se to pokoušel vysvětlovat John Graham-Cumming použitím algoritmu Happy Eyeballs, tedy automatickým přepnutím z IPv6 na IPv4 pokud se IPv6 ukáže jako pomalé. To by skutečně mohla být příčina, realita je ale mnohem zajímavější.

IPv6 nebude nikdy preferováno

Ve skutečnosti je na vině velmi kreativní přístup ke zpřístupnění IPv6 konektivity pro aplikaci Warp. Na rozdíl od IPv4 má každý klient přidělenu unikátní IPv6 adresu. Nejde ale o globální unikátní adresu, která je vidět ve snímku obrazovky výše, ale o unikátní lokální adresu z prefixu fd01:5ca1:ab1e::/48 . Podle RFC 4193 musí být globální ID použité v unikátním lokálním prefixu náhodně generované v souladu s BCP 106. Zajímalo by mě, kolik muselo být provedeno náhodných výběrů, než bylo vybráno náhodné číslo připomínající slovo scalable.

Mezi klientem a internetem je tedy i pro IPv6 vložen překladač adres, resp. transparentní proxy server, který lokální adresu přeloží na globální. Takové řešení je velmi neobvyklé a má jednu zásadní nevýhodu: IPv6 nebude nikdy preferováno. Mohou za to pravidla výběru cílové adresy podle RFC 6724. Hned druhé pravidlo v pořadí zní: „Preferuj adresy shodného dosahu.“ Vzhledem k tomu, že lokální adresa v roli zdrojové má jiný dosah než cílová globální adresa, bude před použitím IPv6 preferována jakákoli jiná adresa, včetně IPv4 adresy. IPv6 tak bude použito pouze v případě, že není žádná jiná možnost, například pro přístup na stránky www.nebezi.cz.

Takové řešení se mimo porušení end-to-end principu z důvodu překladu adres také negativně podepíše na statistikách používání IPv6, zejména u poskytovatelů obsahu. Dosud platilo, že je-li k dispozici IPv6 na obou stranách spojení, je spojení po IPv6 preferováno, protože se má za to, že spojení pomocí IPv6 je levnější (například proto, že nepotřebuje překladače adres). Při použití aplikace Warp se sice pravděpodobně použije IPv6 pro sestavení vlastního šifrovaného tunelu, provoz uvnitř tunelu ale půjde téměř výhradně po IPv4. Poskytovatelé obsahu tak budou mít zkreslené statistiky o tom, jaké procento uživatelů má IPv6 k dispozici.

Dalo se to řešit jinak?

Očekávané řešení zpřístupnění IPv6 by spočívalo v použití globálních unikátních adres, které by byly bez překladu přímo odbavovány na internetu. V takovém případě by základní služba Warp musela používat IPv6 rozsah směrovaný do daného datacentra na daný konkrétní server. Služba Warp+ by pak mohla používat jiný IPv6 rozsah, který by byl prostřednictvím anycastu obsluhován ve všech datacentrech. Kterékoli datacentrum by pak páteřní sítí dosměrovalo příchozí provoz do datacentra, ke kterému je připojen VPN klient. Nebylo by ale možné vyloučit asymetrii směrování, takže by často docházelo k situacím, kdy by každý směr procházel jiným datacentrem.