COSMIC má nový monitor systému, Xfce testuje běh na Waylandu

COSMIC získává nový monitor systému
Vývojáři desktopového prostředí COSMIC představili nový systémový monitor. Systémový je sice zdrojem důležitých údajů o výkonu, ale podle vývojářů je v prostředí desktopu často opomíjen a při navrhování uživatelského rozhraní a uživatelského zážitku se mu věnuje jen malá pozornost.
Právě proto podle svého vyjádření novému COSMIC System Monitoru věnovali stejnou pozornost, co se týče vzhledu i funkčnosti, jakou jsme věnovali zbytku celého desktopového prostředí. Uživatelé jej najdou v COSMIC Store, když zadají do vyhledávání „COSMIC System Monitor. Je již k dispozici v systému Pop!_OS od System76 a v dalších distribucích.
Xfce testuje nový kompozitor Wayland
Projekt Xfce se přibližuje k plné kompatibilitě s Waylandem. Brian Tarricone zveřejnil předběžnou verzi kompozitoru pro Xfce založeného na Waylandu. Konečným cílem xfwl4 je chovat se co nejvíce podobně jako pracovní plocha Xfce běžící na serveru X.
V ideálním případě by uživatel mohl přepínat mezi oběma variantami, aniž by si vůbec všiml, že existuje nějaký rozdíl. Ve skutečnosti to samozřejmě nebude úplně tak plynulé a je ještě třeba udělat hodně práce. Jedná se však přinejmenším o první solidní pokus.
postmarketOS přináší Plasma 6.7
Projekt postmarketOS zveřejnil červnovou aktualizaci, která přináší prostředí KDE Plasma Mobile 6.7 pro linuxové telefony a další mobilní zařízení. Nová verze dále obsahuje nový nástroj usb-signaller napsaný v jazyce Rust pro správu USB připojení, vylepšení komponenty Duranium i řadu aktualizací balíčků a oprav chyb.
Vývojáři pokračují v rozšiřování podpory moderních technologií a zlepšování uživatelského prostředí napříč podporovanými zařízeními, čímž postmarketOS dále upevňuje svou pozici jedné z nejaktivněji vyvíjených linuxových distribucí pro mobilní telefony.
Juno Tab 4 – WiFi
Společnost Juno Computers představila tablet Juno Tab 4 WiFi určený pro uživatele Linuxu. Novinka nabízí 13" dotykový IPS displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, procesor Intel Core Ultra 5 115U, 16 GB operační paměti LPDDR5 a 1TB NVMe SSD, kterou lze vyměnit. Tablet je dodáván s předinstalovaným Debianem, Ubuntu nebo Kubuntu a podporuje také další linuxové distribuce.
Ve výbavě nechybí Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dvojice portů USB-C s podporou obrazu, USB-A ani odnímatelná klávesnice. Juno Tab 4 WiFi cílí na uživatele hledající plnohodnotný linuxový tablet pro práci i vývoj a je dostupný k předobjednání za cenu od 989 USD (21 tisíc korun).
Nově vydáno
Vývojář Drauger OS, distribuce založené na Ubuntu s optimalizacemi zaměřenými na zlepšení herního výkonu a zážitku v systému Linux, oznámil vydání nové hlavní verze 7.8, která nyní vychází z Ubuntu 26.04 LTS. SteamOS, distribuce založená na Arch linuxu, kterou vyvinula společnost Valve Corporation, byla aktualizována na verzi 3.8.10. Projekt KaOS oznámil vydání verze KaOS 2026.06, která završuje přechod této distribuce na inicializační software Dinit. Byla vydána verze AnduinOS 2.0.0, nové vydání linuxové distribuce založené na Ubuntu, která nabízí pracovní prostředí GNOME přizpůsobené pomocí řady rozšíření.