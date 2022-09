Debian mění vyhledávač v Chromiu, Ubuntu 22.10 s jádrem Linux 5.19

Debian mění výchozí vyhledávač v Chromiu

Projekt Debian si vždycky zakládal na bezpečnosti a soukromí uživatelů. Právě kvůli tomu se jeho vývojáři rozhodli změnit výchozí vyhledávač ve webovém prohlížeči Chromium. V nové konfiguraci se tak uživatelé této linuxové distribuce setkají s DuckDuckGo místo Googlu.

Webový vyhledávač DuckDuckGo totiž neukládá ani nemonetizuje osobní data uživatelů. Tato změna byla navržena před více než dvěma lety a jak u konzervativních linuxových distribucí zvykem byla teprve nedávno aplikována.

Debian, Chromium a DuckDuckGo

Ubuntu 22.10 poběží na jádře Linux 5.19

Nadcházející vydání linuxové distribuce Ubuntu 22.10 s kódovým označením „Kinetic Kudu“ bude poháněno linuxovým jádrem ve verzi 5.19. Podle plánu by mělo vyjít 20. října tohoto roku a kromě verze jádra je už známo, že přijde s prostředím GNOME 43 a GCC 12.





Jádro Linux 5.19 bylo vybráno proto, že verzi 5.18 končí životní cyklus a verze 6.0 by měla vyjít někdy v první půlce října a vývojáři Ubuntu by neměli dost času ji implementovat do Ubuntu 22.10.

Ubuntu 22.10 daily build

Devuanu vypršela platnost ověřovacího klíče

Linuxové distribuci Devuan vypršela platnost klíče BB23C00C61FC752C používaného pro ověřování balíčků z oficiálních repozitářů. Expirace tohoto certifikátu znemožnila uživatelům Devuanu a od něj odvozených distribucí instalaci a aktualizaci softwarových balíčků z oficiálních repozitářů.





Vývojáři Devuanu už tuto chybu opravili a nahradili bezpečnostní klíč devuan-keyring novou verzí s číslem 2022.09.04.

Devuan 4.0.0

Fedora Linux 37 Beta vyjde podle plánu

Po několika odložených vydání vývojových verzí se podařilo vydat beta verzi Fedora Linux 37 v plánovaném termínu. Kromě poměrně rozsáhlých systémových změn mezi novinky patří balíček OpenSSL 1.1, odstranění OpenJDK pro architekturu i686, Glibc 2.36 + Binutils 2.38, Golang 1.19, ukončení podpory ARMv7, LLVM 15, LXQt 1.1 nebo oficiální podpora pro Raspberry Pi 4. Oficiálně tato beta verze vychází 13. září, stahovat instalační obrazy Fedory 37 bylo ale možné již o víkendu.

Fedora 37 beta

Nově vydáno

Projekt Linux From Scratch, který nabízí návod pro sestavení vlastní linuxové distribuce oznámil vydání verze 11.2. Gecko Linux, distribuce postavená na openSUSE nabízející několik desktopových edicí vyšla ve verzi 154.220822.0. Linuxová distribuce určená pro jednodesková zařízení s ARM procesorem Armbian je k dispozici ve verzi 22.08.1. Společnost Canonical oznámila vydání opravné verze Ubuntu 20.04.5.