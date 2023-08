Debian na platformě LoongArch, vyšla první alfa FreeBSD 14

Debian na LoongArch

Architektura LoongArch (loong64), kterou jako reakci na americké technologické embargo vyvíjí čínská firma Loongson se dostala do portů Debianu. Port byl přidán do zrcadel archivu Debian Ports, stejně jako do infrastruktury wanna-build.

Po počáteční manuální inicializaci přibližně 200 balíčků nyní dva builddy staví balíčky pro nově přidaný port „loong64“ s pomocí qemu-user. Jakmile bude dostatečný počet balíčků postaven pro to, aby port byl soběstačný, plánují vývojáři obě tato sestavení nahradit skutečným hardwarem firmy Loongson.

Debian 12

První alfa verze FreeBSD 14

Vývojáři svobodného unixového operačního systému FreeBSD vydali první alfa verzi připravovaného vydání s číslem 14.0. Podle plánu zveřejněného 26. června 2023 došlo 3. srpna ke zmražení zdrojového kódu. Od 8. září by pak měly být veškeré změny, které budou implementovány v tomto vydání schváleny vývojáři.





První beta verze by pak měla vyjít v ten stejný den, druhá 15. září a třetí 22. září. 29. září pak bud následovat 1. kandidát na vydání, 6. října 2. a 13. října třetí. K oznámení vydání finální verze FreeBSD 14.0 by pak podle plánu mělo dojít 23. října tohoto roku.

FreeBSD

Murena 1.13

Projekt Murena poskytuje instalační obrazy pro běžné chytré telefony a prodává vlastní telefony s předinstalovaným operačním systémem /e/OS. Nejnovější vydání projektu je verze 1.13, která zahrnuje několik oprav a drobných vylepšení.





Vylepšen byl obchod s aplikacemi App lounge, práce s účtem od Googlu, nastavení soukromí, práce s kalendářem, galerií a hudbou. Kromě toho byla opravena řada chyb a aktualizován firmware. Vylepšena byla také podpora pro aplikace a služby třetích stran.

Murena One

StarLite Mk V

Společnost Star Labs představila notebook 2v1 StarLite Mk V. Jedná se o tablet v hliníkovém šasi s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 12,5 palce a odnímatelnou klávesnicí. Poháněn je procesorem intel Alder Lake N200 s frekvencí 3,7 GHz, 16 GB paměti a baterií s dvanáctihodinovou výdrží.

Na výběr je několik předinstalovaných linuxových distribucí a to konkrétně Ubuntu, elementary OS, Linux Mint, Manjaro, MX Linux a Zorin OS. Jeho cena začíná na 9950 korunách.

StarLite Mk V

Nově vydáno

Vyšel Rhino Linux 2023.1, nová verze na Ubuntu postavené, průběžně aktualizované distribuce. Window Maker Live, na Debianu postavené distribuce s nejnovějším správcem oken Window Maker vyšla ve verzi 0.95.9–0. Alpine Linux, komunitně vyvíjený operační systém pro routery, firewally, VPN, VoIP krabičky, kontejnery a servery je k dispozici ve verzích 3.18.3, 3.17.5, 3.16.7 a 3.15.10. Experimentální linuxová distribuce EasyOS oznámila nové vydání s číslem 5.4.10.