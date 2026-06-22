Distribuce Antergos ožívá, Fedora dostane nástroj pro vzdálenou instalaci

Antergos znovu ožívá
Antergos, linuxová distribuce, jejíž vývoj byl v roce 2019 po zhruba sedmi letech ukončen, byla na znovu oživena, tentokrát pod názvem Antergos NeXT. Nový projekt navazuje na původní filozofii snadno použitelného Arch Linuxu a přináší moderní prostředí KDE Plasma jako výchozí desktop.
Distribuce zůstává věrná modelu rolling release a využívá obnovený grafický instalátor Cnchi, který byl upraven pro kompatibilitu s nejnovějšími verzemi Pythonu. Antergos NeXT chce nabídnout uživatelům plně připravený systém s atraktivním vzhledem a minimálními úpravami po instalaci, přičemž si zachovává úzkou návaznost na Arch Linux.
Fedora vyvíjí webový nástroj pro vzdálenou instalaci
Projekt Fedora pracuje na novém webovém vzdáleném instalátoru, který výrazně usnadní instalaci systému na headless počítače, servery nebo zařízení typu Raspberry Pi bez připojeného monitoru. Nové řešení naváže na moderní webové rozhraní instalátoru Anaconda a umožní provádět instalaci vzdáleně přímo z běžného webového prohlížeče, bez nutnosti používat VNC či jiné nástroje pro vzdálenou plochu.
Cílem je nabídnout bezpečnější, pohodlnější a modernější způsob nasazení Fedory na servery a vestavěná zařízení, přičemž vývojáři aktuálně sbírají zpětnou vazbu od komunity k navrhovanému řešení.
Ubuntu vstupuje do světa AI
Vývojáři Ubuntu plánují v připravovaném vydání Ubuntu 26.10 přinést první výraznější integraci umělé inteligence do desktopového prostředí. Jednou z hlavních novinek má být lokální převod řeči na text, který bude fungovat přímo na zařízení bez nutnosti odesílat data do cloudu.
Canonical chce AI nasazovat opatrně a s důrazem na soukromí uživatelů – většina funkcí bude využívat lokální modely a zpočátku bude dostupná pouze jako volitelná ukázková funkce. Do budoucna se počítá také s dalšími AI nástroji zaměřenými na přístupnost, automatizaci a inteligentnější práci se systémem.
System76 aktualizuje notebook Serval WS
Společnost System76 představila modernizovanou verzi svého výkonného notebooku Serval WS, která nově sází na procesory Intel Core Ultra Series 2 a grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Notebook je vybaven 16palcovým displejem s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí až 240 Hz.
K dispozici je až 96 GB operační paměti DDR5 a úložiště o kapacitě až 12 TB. Nechybí podpora Wi-Fi 7, 2,5Gb Ethernetu, Thunderbolt 4 ani možnost volby mezi systémy Pop!_OS a Ubuntu. Nový Serval WS je nabízen za cenu 3599 amerických dolarů (70 tisíc korun).
Nově vydáno
Společnost eXybit Technologies oznámila vydání RefreshOS 3–0, významné aktualizace této pro začátečníky přívětivé desktopové distribuce Linuxu, která je založena na Debianu 13. Gaming Linux FR oznámil vydání GLF OS Quasar, významné aktualizace distribuce tohoto projektu založené na NixOS a zaměřené na hraní her. Vyšla nová verze svobodného unixového operačního systému FreeBSD s číslem 15.1. RELIANOID, linuxová distribuce založená na Debianu, která obsahuje open-source rozvrhovač zátěže, dosáhla verze 7.10.0.